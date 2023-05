Dependent de heroină, Paul „Pablo” Tudosescu, cuțitul de aur al lui Scărlătescu, a plecat din România. Ce i s-a întâmplat concurentului de la Chefi la Cuțite

Paul „Pablo” Tudosescu este unul dintre concurenții de la Chefi la Cuțite care au impresionat masa juraților. Povestea de viață a concurentului în vârstă de 39 de ani poate fi transpusă într-un scenariu pentru un film. Locul lui este asigurat în echipă, după ce a primit cuțitul de aur, în show-ul de la Antena 1. Iată mai jos, în articol, drama pe care a trăit-o Dumitru Paul Tudosescu.

Paul „Pablo” Tudosescu a primit cuțitul de aur din partea lui chef Cătălin Scărlătescu. Concurentul, în vârstă de 39 de ani, are locul asigurat în echipă, după ce a pregătit un preparat special. Pe lângă experiența de care a dat dovadă în domeniul gastronomic, Paul are o poveste de viață ce poate fi transpusă într-o peliculă.

Paul „Pablo” Tudosescu, poveste de viață desprinsă din filme

A trecut printr-o serie de experiențe care l-au marcat. Paul lucrează în Anglia ca bucătar, în prezent. Încă de la vârsta de 14 ani, concurentul a intrat în câmpul muncii. Odată cu trecerea anilor, s-a confruntat și cu o dependență și a fost nevoit să ia o serie de decizii, pentru a putea scăpa de cercul vicios în care se afla. Concurentul a ales să ia parte la un curs de bucătărie în Franța. A plecat din România, pentru a scăpa de anturaj și pentru a se pune pe picioare. A mai dezvăluit că i-au fost alături fosta soție și familia. Bucătarul mărturisește că, în condițiile în care nu lua o decizie, ar fi avut două opțiuni.

„Sunt Paul, vin din Anglia și lucrez ca bucătar. Lucrez de la 14 ani. Am început la hotel Sofitel, chef bucătar era chef Dumitru Bucșă. L-am prins o lună pe Jean-Luc (…). Am mers în Anglia. Am avut o problemă, o dependență, am avut niște probleme în trecut. Dar mă duceam la muncă, lucram. A trebuit să scap din cercul în care eram, așa că m-am apucat de bucătărie.

Mi-a trebuit să fac ceva, ca să fac ceva. Am avut familia lângă și fosta mea soție. Și a trebuit să fac ceva. M-am gândit ce-mi place să fac și am decis să fac un curs de bucătărie în Franța, undeva, să plec din România, să scap de anturaj. Aveam 2 opțiuni: ori eram după gratii, ori la 2 metri sub pământ. În 2005, am plecat în Anglia”, a povestit Paul „Pablo” Tudosescu.

Concurentul de la Antena 1 lucrează în Anglia

Deși nu cunoștea limba engleză, Paul și-a luat inima în dinți și a plecat din țară. A mers la ambasadă, ulterior s-a angajat la un local. Începuse să învețe secretele bucătăriei și s-a detașat de anturajul care îi făcea rău. Concurentul de la Chefi la Cuțite a mărturisit că a fost o lecție de viață. În Anglia, acolo unde lucrează în prezent, și-a deschis o afacere pe cont propriu. Înainte, a cunoscut-o pe cea de-a doua soție. Au împreună un băiețel.

„M-am dus la ambasadă, nu știam deloc engleză. Am fost chef de partie (n.r. chef de partie reprezintă bucătarul-șef responsabil de un anumit domeniu de producție într-un restaurant) la un local. Având cerc de bucătari a fost ok, am învățat ce înseamnă viața fără dependențe. Nu aș mai face-o niciodată. A fost o lecție de viață. După 9-10 ani de Anglia s-a născut băiatul meu, am primit o ofertă în România. Aici am cunoscut-o pe actuala soție. Băiatul stă la fosta soție. Ele două lucrează împreună. Momentan lucrez în Anglia. Acum 6 luni am decis să încerc pe cont propriu, am 2 food van-uri”, a dezvăluit Paul „Pablo” Tudosescu, în emisiunea culinară de la Antena 1.

Sursă foto: Facebook