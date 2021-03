Derby în capitala SuperBanilor! Prinde Speciala Kane-Aubameyang!

Chiar și în contextul Brexitului, Londra rămâne un oraș din care se dă ora exactă în business. O capitală a bogaților în care Fotbalul e un sport prețuit la cote uriașe. Echipele din Londra plătesc cu sute de milioane de lire sterline jucătorii și se bat pentru supremație sau cel puțin locurile de Big Four (pozițiile 1-4, cele care le califică în Liga Campionilor).

Duminică, Londra pulsează în ritmul unui duel care împlinește 112 în acest 2021 în care și Spurs și Tunarii sunt angrenați și în cupele europene, ambele venind după victorii în manșa tur a Optimilor. Arsenal s-a impus la Atena cu 3-1 acasă la Olympiakos, Tottenham a trecut pe teren propriu cu 2-0 de croații de la Dinamo Zagreb.

Duminică de la 18:30 ele se vor înfrunta pe Emirates Stadium, arena care a înlocuit vechiul Highbury în postura de „casă” a lui Arsenal.

În tur, pe ultramodernul Tottenham Hotspur Stadium, o arenă care a costat 1 miliard de lire sterline și este cel mai scump stadion construit exclusiv pentru o echipă de club, Tottenham s-a impus cu 2-0.

Tottenham e la 5 puncte de locul 4, Arsenal la 12 puncte și deconectată de Top 4. Forma sportivă e în favoarea lui Spurs, locul 5 dacă e să ținem cont de ultimele 5 meciuri, Arsenal fiind pe 10. Cumva… Europa League pare salvarea lor în ceea ce privește ocuparea unui loc în grupele Ligii Campionilor în viitorul sezon. Toate numele mari trag să fie în competiția supremă a echipelor de club, iar Tottenham și Arsenal sunt departe de îndeplinirea acestui obiectiv în urma meciurilor de campionat.

Totuși, istoria le obligă să dea totul pe teren duminică seară și să ofere fanilor, microbiștilor neutri și pariorilor motive de bucurie.

Mai mult, Tottenham vine după o serie de 3 succese consecutive și Mourinho are un ascendent moral în fața lui Arteta, pe care l-a învins în ambele meciuri disputate de ei în The North London Derby. De fiecare dată s-a jucat acasă la Spurs, gazdele au marcat cel puțin două goluri (deci pariul G2+ a fost „verde”) și de fiecare dată 1 solist (victorie gazde) a fost profitabil.

Cel mai pariat special în aceste dueluri, cel pe cornere a fost prins în varianta peste 10.5 cornere pe meci.

În legătură cu marcatorii, superstarurile Kane și Son au 16, respectiv 13 goluri, Kane fiind uluitor în ceea ce privește pasele decisive, 13 (cel mai prolific din actuala ediție de Premier League, superior ca cifre inclusiv jucătorilor care au această misiune). De la Arsenal, Lacazette și Aubameyang au câte 9 marcate fiecare.

Am menționat duelul antrenorilor, unde The Special One Mourinho e mare favorit în fața ucenicului lui Guardiola (probabil cel mai mare rival pentru Mourinho) și am ajuns la adevărata rivalitate de urmărit, una din teren. Un duel între oamenii care pot face diferența.

Cine va marca mai multe goluri?, cine va trage mai multe șuturi la poartă?, cine va fi faultat de mai multe ori? Sunt cele mai populare opțiuni de pariere în acest superduel.

În ofertă ai 20 de piețe dintre care poți alege! Verifică toate opțiunile fiindcă precis vei mai remarca și alte pariuri pe care vei dori să le plasezi: Kane înscrie din lovitură liberă, Kane înscrie din afara careului, Kane înscrie din penalty, opțiunile sunt disponibile și pentru Aubameyang.

De asemenea, ai până și opțiunile procedeul prin care ei ar putea marca, sau chiar piciorul cu care pot înscrie. Totul pentru ca tu să trăiești meciul intens și să ai parte de o experiență de microbist și parior memorabilă.

