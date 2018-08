Descoperire șocantă în Dâmbovița! Un șofer a fost găsit mort în cabina TIR-ului

Descoperire socanta in Dambovita. Un cetatean turc, de 53 de ani, a fost gasit decedat in cabina unui tir stationat in curtea unei societati comerciale din orasul dambovitean Racari. Firma are ca obiect de activitate comercializarea de usi si mobilier.

Barbatul gasit fara viata era angajat ca sofer pe tir la o societate comerciala din Turcia.

Din primele verificari, „nu prezinta urme de violenta. I s-au efectuat manevre de resuscitare. Cauza probabila a decesului : infarct„, potrivit IPJ Dambovita.

Politistii efectueaza cercetarea la fata locului si in cauza se va intocmi un dosar penal.