O femeie din București a trăit un șoc foarte mare în preajma Paștelui, după ce a aflat că mormântul mamei sale dispăruse. Descoperirea a făcut-o abia după 50 de ani. Aceasta a mers la cimitirul Bellu, însă a constatat faptul că osemintele mamei sale au fost scoase din mormânt, depozitate într-un sac, însă fără să cunoască locul în care au fost duse. Mai mult decât atât, mormântul respectiv ar aparține unei alte persoane.

Aceasta a explicat faptul că nu deținea acte pe locul respectiv, care să corespundă cu legislația în vigoare, iar terenul acela fusese negociat în anul 1967 de către tatăl ei. La vremea respectivă, bărbatul semnase o chitanță cu proprietarul. Femeia din București nu a reușit să îl găsească pe actualul proprietar, iar, până în prezent, au fost deshumați patru morți. Femeia a explicat faptul că în anul 2019 a fost apelată de persoana care deține locurile respective, după ce își lăsase numărul de telefon la cimitir. I s-a comunicat că trebuie să se prezinte la cimitir să mute osemintele, pentru că urma ca locurile să fie vândute.

Femeia din București: ”M-a sunat cine este acum în posesia locurilor şi mi-a spus atunci «să veniţi să vă luaţi morţii, pentru că vreau să vând»”

Femeia a explicat că avea tot interesul să intre legal în posesia locului respectiv, având în vedere că mama ei se afla înmormântată acolo. Apoi, după ce femeia i-a trimis pe Whatsapp o poză cu o chitanță, nu a mai primit niciun răspuns de la persoana respectivă.

”Abia prin 2019, pentru că am lăsat numărul de telefon la cimitir, m-a sunat cine este acum în posesia locurilor şi mi-a spus atunci «să veniţi să vă luaţi morţii, pentru că vreau să vând». Ştiind că o aveam acolo pe mama, aveam tot interesul să intru legal în posesia locului. Mi-a spus că nu are ce să discute şi să vrea să vândă. Ulterior i-am trimis pe Whatsapp o poză după chitanţa pe care o aveam şi am aşteptat să văd ce se întămplă. Nu s-a întâmplat nimic, nu m-a sunat”, a mărturisit aceasta, pentru Adevărul.ro.

Mai mult decât atât, femeia din București bănuiește că mormintele ar fi dispărut înainte de Paște, cu cel mult o săptămână sau două. Aceasta nu poate să ridice osemintele, deoarece proprietara nu dorește să îi dea acordul până când nu îi plătește toate taxele: ”În afara faptului că a spus că oasele sunt puse în saci și cu etichete, eu nu știu unde sunt”.

