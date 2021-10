Despărțire dureroasă pentru Mario Fresh: ”Gata, s-a dus! O să-mi fie un pic dor de ea”

Mario Fresh și-a anunțat fanii că trece printr-o perioadă dificilă. Asta pentru că… artistul a decis să se despartă de bolidul său de lux.

Pe lângă pasiunea pentru muzică, Mario Fresh are o afinitate pentru bolizii de lux. De-a lungul timpului, artistul a schimbat mai multe mașini iar acum are de gând să facă o nouă achiziție. Motiv pentru care a decis să-și vândă actualul autoturism.

Mario Fresh le-a dezvăluit fanilor cât de greu i-a fost să renunțe la bolidul său de lux: ”Tocmai ce am avut ultimul drum la volanul acestei mașini, pentru că astăzi pleacă din familia Fresh și nu știu ce stare să am. Dar așa este în viață, lucrurile vin și pleacă, la fel ca oamenii. Oricum, următoarea mașină va fi extraordinară, deja știu ce-mi voi achiziționa, doar trebuie să avem puțină răbdare”, a spus Mario Fresh, în timp ce se afla în mașină.

Ulterior… iubitul Alexiei Eram a spus că pentru o perioadă de timp va fi pieton. Artistul vrea să achiziționeze un nou bolid de lux însă trebuie să aibă răbdare pentru a găsi mașina perfectă: ”Gata, s-a dus! O să-mi fie un pic dor de ea”, a mai spus Mario. (CITEȘTE ȘI: MARIO FRESH, SURPRINS ÎN CLUB CU O BRUNETĂ MISTERIOASĂ. CE SPUNE ARTISTUL: „SĂ LE SPUN UNORA…”)

Mario Fresh, planuri serioase cu Alexia Eram

În cadrul unui interviu, Mario Fresh a vorbit despre relația lui și despre cum merg lucrurile. Acesta a declarat că are gânduri serioase și intenționează să urmeze drumul părinților lui, care s-au cunoscut și iubit de la o vârstă fragedă. (VEZI ȘI: ALEXIA ERAM ȘI MARIO FRESH, PRIMA APARIȚIE ÎN PUBLIC DUPĂ ZVONURILE DESPĂRȚIRII. CUM AU FOST SURPRINŞI CEI DOI)

”Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a declarat Mario Fresh.