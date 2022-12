Despărțire-șoc! Maria și George de la „Casa Iubirii” și-au spus „Adio!”. Care a fost motivul separării

O nouă despărțire surprinzătoare a avut loc printre foștii concurenți de la „Casa Iubirii”. Maria și George și-au spus „adio”, în urmă cu o lună. Fosta concurentă a emisiunii de la Kanal D a făcut o serie de declarații. Iată mai jos, în articol, care a fost motivul separării dintre cei doi.

Maria și George, foști concurenți ai emisiunii „Casa Iubirii” de la Kanal D, sunt despărțiți de o lună. Deși Maria a mai păstrat legătura cu familia fostului concurent, se pare că George nu s-ar mai afla în „peisaj”. Cel puțin momentan. Potrivit declarațiilor făcute de Maria, relația pe care a avut-o cu George ar fi început să o afecteze – „începuse să fie toxică”, a mărturisit ea. Deși a suferit, Maria nu este supărată pe George.

”Ne-am despărțit în urmă cu vreo lună. Am păstrat legătura pentru că mă înțeleg foarte bine cu familia lui, toată lumea mă iubește, cu fratele lui George vorbesc aproape zilnic. Relația cu George începuse să fie toxică. Am suferit. Mie mi-a fost foarte greu să vin aici și eu nu-l simțeam că e lângă mine, uneori, iar asta mă afecta.

În momentele grele, poate nu a simțit să fie lângă mine. Eu nu îl judec pentru asta. A făcut ce a simțit. În continuare îl văd un om bun, un băiat ok, doar că mai are multe de învățat. Nu am să îi reproșez nimic. Trebuie să fie mai atent. Nu sunt supărată pe el. Ultima dată am vorbit la începutul lui noiembrie, când a plecat el în țară. Nu am rămas prieteni”, a spus Maria.

Maria nu i-ar mai oferi o șansă lui George

De asemenea, fosta concurentă a mai declarat, în cadrul emisiunii online, faptul că și-ar fi dorit o relație de amiciție cu George. Pe de altă parte, nu ar mai exista șanse de împăcare între cei doi, pentru că „s-au pierdut sentimentele”.

”Nu am simțit să mai continuăm să vorbim că poate apar reproșurile. Eu mi-aș dori o relație de prietenie cu el, el nu știu. Nu îi mai dau nicio șansă, atât a fost, gata, s-au pierdut sentimentele. Nu mai am niciun sentiment pentru el și nici el nu cred pentru mine”, a mai spus fosta concurentă în cadrul emisiunii Wow News.

Sursă foto: capturi video YouTube