Despărțirea de Vanghelie a schimbat-o radical pe Oana Mizil. A slăbit 24 de kg într-un timp record. „Nu mă recunoaște nimeni”

Oana Mizil pare să fi găsit secretul siluetei de vis. Fosta parteneră a edilului Marian Vanghelie a trecut prin momente dificile în viață, iar o parte dintre ele și-au pus amprenta asupra psihicului, dar și a fizicului. Cum a reușit, de fapt, să scape de cele 24 kilograme în plus.

Se poate spune că Oana Mizil este o femeie puternică, din multe puncte de vedere. Fosta parteneră de viață a lui Marian Vanghelie a vorbit despre, poate, cea mai grea luptă prin care a trecut, luptă cu kilogramele în plus.

Oana Mizil: ”Am slăbit 24 de kilograme în 4 luni”

Vezi și: OANA MIZIL, REACȚIE DUPĂ CE MARIAN VANGHELIE A FOST SURPRINS ÎN COMPANIA UNEI BLONDINE SUSPECTE: „O CUNOSC PE ACEA DOAMNĂ”

În cadrul unui interviu, Oana Mizil a fost mai sinceră ca niciodată și a dezvăluit cât de puternic a fost impactul stresului asupra propriului organism, stres provocat și de problemele pe care Vanghelie le-a avut cu legea. Așa cum a declarat, consecințele s-au simțit din toate punctele de vedere, atât psihic, dar și fizic.

”Eu am fost mereu slabă. 49 de kilograme, până la 31 de ani. În sarcină m-am îngrășat, dar problemele au început cu adevărat o dată cu problemele acelea de la DNA, când mascații au intrat peste noi în casă. Mi s-a oprit lactația și am ajuns la 2 noaptea la spital cu urticarie cronica acută.

Problemele nu au trecut, m-am îngrășat 15 kg din cauza stresului. Am sunat la spital la Viena, am făcut analize, problema mea nu a trecut. Până când într-o zi am luat-o pe mama de mână, bebelușul în brațe și am făcut un tur de 7 biserici la care m-am rugat: Patriarhie, Sf. Stelian, Sf. Spiridon, etc. Vreau să-ți spun că atunci când am ajuns la ultima, adică la Sf. Spiridon, atunci am scăpat de problema de sănătate. Din păcate de stres nu am scăpat și consecințele au fost neplăcute, din toate punctele de vedere”, a spus Oana Mizil.

Sătulă să tot încerce tot felul de diete minune, Oana Mizil s-a decis să apeleze la un medic specializat în diabet și boli nutriționale. ”Aventura” a început în luna septembrie a anului trecut, atunci când avea 77 de kilograme, iar 4 luni mai târziu a reușit să ajungă la 53kg, greutate pe care nu a mai avut-o de 6 ani.

”Anul trecut am luat decizia că trebuie să fac ceva și am fost la un medic foarte bun, specializat în diabet și boli nutriționale, am stat de vorbă mult cu ea, i-am spus tot ce am încercat ca și diete și am luat decizia să merg pe altă soluție și am slăbit 24 de kg în patru luni de zile, m-am și liniștit cu stresul acesta cotidian, am început dieta în septembrie când aveam 77 de kg mă simțeam oribil pentru că aveam grăsime viscerală extrem de multă și nu mai puteam să fac nici sport. Înainte făceam o tură de Herăstrău în 30 de minute. Dintr-o dată nu mai puteam să alerg, eram obosită, hainele nu-mi mai veneau, nu aveam stare să îmi cumpăr nimic”, a mai spus Oana Mizil.

Ce dietă a urmat Oana Mizil

Vezi și: OANA MIZIL ȘI MARIAN VANGHELIE, DESPĂRȚIȚI, DAR ÎMPREUNĂ! VOR PETRECE SĂRBĂTORILE ÎN FAMILIE: „IMPORTANT E SĂ VINĂ CU MULTĂ IUBIRE”

La îndrumarea unui specialist, dieta Oanei Mizil s-a bazat pe proteine și legume. Acum că a reușit să scape de kilogramele în plus, sportul a devenit, din nou, parte din rutina ei.

”Mâncarea foarte sănătoasă a fost pe primul loc, iar dieta mea se baza pe proteină cu legume. Apoi am apelat la Ozempic- o injecție săptămânală cu semaglutidă (n.r. un medicament antidiabetic care ajută organismul să scadă concentrația de zahăr din sânge). Știm foarte bine că nu se poate slăbi doar din carne și legume, mai ales după o vârstă și într-un timp atât de scurt.

Am dat jos grăsimea și fac și sport. Acum am 53 de kg și nu mă mai recunoaște nimeni. Greutatea aceasta nu am mai avut-o de șase ani. Momentan nu mi-am schimbat garderoba sunt foarte norocoasă că eu aveam o garderobă superbă dinainte, multe haine pe care le cumpărasem înainte să rămân gravidă le aveam cu etichete. Am revenit din nou la 38-40 ca măsură. Pot să spun că mi-am recăpătat viața”, a mai spus Oana Mizil pentru Click.ro