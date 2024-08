Despărțiți, dar împreună! Unde au fost surprinși Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii, în urmă cu puțin timp

Complicate sunt căile iubirii, sau cel puțin cele pe care o apucă Andrei și Cristina de la Insula Iubirii. Căsnicia celor doi de 10 ani de zile s-a sfărâmat într-o clipă atunci când bărbatul a întâlnit-o pe ispita Diandra. Acesta a uitat de soția lui și a început o poveste de iubire alături de ispită. Astfel, cei doi au plecat separați din Thailanda, au și divorțat, însă după au plecat împreună în vacanță. Ulterior, au dat de înțeles că s-au despărțit iar, însă acum au fost surprinși, din nou, împreună. În ce ipostaze s-au afișat Cristina și Andrei de această dată?

Cristina și Andrei au fost unul dintre cuplurile care au acceptat în acest an provocarea Insula Iubirii. Cei doi au mers în Thailanda fiind convinși că nimeni nu o să poată să le clatine relația, însă acest lucru s-a spulberat imediat. Din momentul în care Andrei a văzut-o pe Diandra a uitat de soția lui, fapt ce i-a adus multă suferință Cristinei și a făcut-o să pună capăt mariajul. Însă, după ce filmările de la Antena 1 s-au terminat, cei doi au început un „dans” bizar de împăcări și despărțiri. Cum s-au afișat cei doi recent?

(CITEȘTE ȘI: Ultimul mesaj al Tanţei Blonda, mama Cristinei. A cedat, când a văzut ultimul bonfire cu Andrei)

Așa cum deja știm, Andrei și Cristina au plecat separați din Thailanda. Cristina a fost dezamăgită de trădare soțului său și chiar a băgat divorțul. Însă, după ce a făcut acest pas, Cristina a dat înapoi, iar de curând a plecat alături de bărbatul ce a înșelat-o în vacanță. Deși încă se află sub contract cu Antena 1 și în teorie nu au voie să dezvăluie nimic legat de relația lor, aceștia nu s-au sinchisit și s-au afișat împreună în mediul online.

Însă, în timp ce aceștia se distrau în vacanță, mama Cristinei s-a dezlănțuit în mediul online. Femeia l-a linșat public pe Andrei și a dat de înțeles că fiica ei suferă cumplit în acestea momente și chiar are nevoie de ajutor de specialitate. Ei bine, declarațiile făcute de mama Cristinei au fost într-un fel susținute și de mesajele postate de brunetă în mediul online. Astfel, toată lumea a înțeles că Andrei și Cristina marcaseră de curând încă o despărțire, cea finală.

Ei bine, surpriză! Deși toată lumea credea că s-au despărțit iar, Andrei și Cristina au fost recent surprinși, din nou, împreună. Aceștia au fost fotografiați unul lângă altul în mall. Cei doi mergeau la sală împreună și pare că și-au reluat relația, în ciuda declarațiilor din mediul online.

Deși pare clar că Andrei a reușit să reintre în grațiile Cristinei rămâne de văzut dacă povestea lor va mai rezista și dacă au putut cu adevărat să depășească tot ce s-a întâmplat în Thailanda. Bruneta le-a promis fanilor săi că o să explice tot atunci când emisiunea se va termina, căci momentan toată lumea este confuză și îi trage la răspundere pe cei doi pentru faptul că transmit mesaje contradictorii.

„Show-ul a fost filmat cu 5 luni în urmă, eu asist ca și voi la mizeriile care apar, sunt dezamăgită, doare, dar acum văd detalii în amănunt! Am fost sub soc și mi-au scăpat multe, duc o luptă în mine și nu o sa vin să vă spun vouă cum decurge viața mea în acest moment și de ce apar imagini contradictorii, sunt sub contract, toate la timpul lor.

Dar să știți că voi toți, inclusiv dumneavoastră, răsuciți cuțitul într-o rană deja adâncă! Vă mai spun atât, vad ca și voi tot ce s-a petrecut, sunt trează, nu mai „dorm cu ochii deschiși’ dar ar mai fi multe de spus, toate la timpul lor cum spuneam”, a transmis Cristina.