În cadrul unui interviu, Constantin Enceanu a făcut o serie de mărturisiri despre interpretul Petrică Mâțu Stoian, cel care i-a fost alături mulți ani la rând. Artistul s-a stins din viață în data de 6 noiembrie, în spital.

Mulți oameni și-l vor reaminti pe solistul Petrică Mâțu Stoian drept un om bun, cu suflet mare și cald. În cadrul unui interviu pentru Antena 3, Constantin Enceanu a vorbit despre cât de darnic a fost interpretul de muzică populară. Bărbatul oferea sume mari de bani copiilor care nu aveau posibilități materiale. Mai mult decât atât, cei doi plănuiseră să meargă împreună la Mormântul Sfânt.

„Ştiu că îi duceţi dorul. Niciunul dintre noi nu va reuşi să îl înlocuiască pe Petrică Mîţu Stoian, dar cred că Dumnezeu a avut nevoie mai multă de el acolo în ceruri. Probabil că îşi face un ansamblu, altfel nu îmi explic. Prea mulţi artişti de seamă au plecat în lumea cea fără dor. Vom încerca de fiecare dată să aducem un omagiu în amintirea lui (…). Atunci când am primit vestea oarecum am certat un pic divinitatea că a făcut un lucru nedrept. Îşi dorea să colinde lumea. Voia să meargă la Mormântul Sfânt, chiar hotărâsem în iarna asta să mergem. Eu nu am fost niciodată, el a fost, şi îmi spunea că vii cu sufletul mai curat, cu energie pozitivă”, a spus Constantin Enceanu pentru Antena 3.

Citește și CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN FAMILIA SOLISTULUI PETRICĂ MÂȚU STOIAN, LA 6 SĂPTĂMÂNI DE LA MOARTEA SA. ESTE LEGAT DE AVERE!

Constantin Enceanu: „Petrică era foarte generos”

Petrică Mâțu Stoian a fost o persoană darnică și era sufletul petrecerii.

„Petrică era foarte generos. Când mergeam undeva zicea că face el cinste, vedea copii amărâţi şi le dădea sume destul de mari. (…) Lumea nu ştia că atunci când aveam o petrecere în familie el era sarea şi piperul, era extrem de glumeţ. Era o atmosferă extraordinar de plăcută în preajma lui, el dădea tonul. Din orice făcea o glumă, lucru care nu e la îndemâna oricui (…). Am vorbit cu el joi seara, el a murit sâmbătă după-amiază. Atunci am aflat că pleacă la Reşiţa. (…) „Am plecat , frăţioare!” Şi plecat a fost”, a spus Constantin Enceanu.

Sursă foto: captură video Youtube