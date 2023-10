Destinația de vis de care turiștii fug. Este cea mai puțin vizitată țară din lume

Nauru este cea mai mică republică din lume, dar și cea mai puțin vizitată țară. Este situată la aproximativ 3.000 de kilometri nord-est de Australia, are o suprafață de doar 21 de kilometri și o populație de doar 10.000 de locuitori. Are peisaje superbe, dar nu reușește să aducă mai mult de 200 de turiști pe an.

Țara nici măcar nu are, propriu-zis, o capitală, dar sediul activităților sale politice este la Yaren. Limbile pe care le vorbesc locuitorii sunt nauruana și engleza. Speranța lor de viață este de 64 de ani la bărbați și de 67 de ani la femei. Acestea sunt doar câteva detalii, pentru a avea o imagine asupra insulei mici din vestul Pacificului.

De ce nu vin turiștii în Nauru

Spre deosebire de vecinele sale, Fiji sau Insulele Cook, insula nu reușește să aibă venituri mari din turism. Țara are un singur aeroport, numit Aeroportul Internațional Nauru și compania aeriană Nauru Airlines, cunoscută anterior ca Air Nauru, Our Airline. Are doar patru avioane marca Boieng 737, care au capacitatea de a transporta maximum 300 de pasageri odată, iar unul dintre ele este destinat mărfurilor.

Un alt factor pentru care turiștii nu se aventurează pe aceste meleaguri ar putea fi și faptul că au doar patru hoteluri pe insulă. Cel mai mare dintre ele este Menen, unde se găsesc și două restaurante, Anibare și Oriental, dar și un bar. Cei care se cazează acolo au și vedere la golful Anibare, în largul coastei de est a insulei.

Un alt hotel este OD-N-Aiwo, situat în districtul Aiwo. Deși este mai mic decât Hotelul Menen, reprezintă cea mai înaltă clădire din Nauru. Hotelul este un complex, cu patru etaje și funcționează ca o afacere de familie. Este extrem de popular și are prețuri accesibile. Are, de asemenea, două restaurante care oferă preparate din bucătăria orientală, occidentală și din Pacific, o spălătorie, o agenție de închirieri auto și un serviciu de taximetrie către Aeroportul Internațional Nauru.

(CITEȘTE ȘI: Turiștii care vor merge în Grecia la anul riscă să găsească o țară total diferită! Fenomenul care îi pune pe gânduri pe experți)

Atracții turistice

Pentru a vedea cel mai bine cum arată Nauru, puteți întra în GALERIA FOTO a acestui articol, unde veți găsi imagini de pe insulă.

Iată câteva motive pentru care țara merită vizitată:

-regiunea este acoperită de coasta nisipoasă și de copaci de cocos;

-pescuitul în mare adâncime este oferit de mai multe întreprinderi locale, cu bărci private disponibile pentru închiriat;

-echipamentul de scufundări poate fi închiriat de pe plajă;

-cei care fac scufundări au șansa de a vedea epave scufundate;

-apa este extrem de curată.

(CITEȘTE ȘI: Surpriză uriașă pentru acest turist român în Las Vegas. Ce a văzut, în timp ce se plimba)