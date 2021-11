Detalii bizare despre înmormântarea lui Benone Sinulescu! Ce s-a întâmplat cu locul său de veci

Benone Sinulescu s-a stins din viaţă ieri, 18 noiembrie în jurul orei 14.30. Regretatul artist s-a confruntat cu serioase probleme de sănătate, iar cea care a făcut tragicul anunţ a fost chiar soţia acestuia care a dezvăluit faptul că l-a găsit fără suflare în propria casă.

La puțin timp de la vestea îngrozitoare au apărut detalii neştiute din viaţa lui Benone Sinulescu. Laura Lavric, una dintre colegele de scenă ale cântărețului a făcut dezvăluiri tulburătoare.

Artista a povestit că Benone Sinulescu a avut parte de o întâmplare tulburătoare cu puțin timp înainte să moară. Mai exact, într-o ultimă conversaţie telefonică, acesta i-a dezvăluit faptul că cineva a vrut să îi facă cadou un loc de veci: „Ultima dată mi-a spus că cineva a vrut să îi facă cadou un loc de veci. Râdea și spunea: ‘Să știi că nu m-am dus, pentru că îmi era frică.

Nu m-am dus să văd locul de veci’.

Când am aflat că e bolnav, am sunat și nu mi-a mai răspuns la telefon. Atunci eu am lăsat așa. Am crezut că poate primesc o veste bună. Astăzi mă gândeam să îl sun pe impresar. Era vesel, avea o energie fantastică. Nu-mi găsesc cuvintele. Îmi pare foarte rău.”, a spus Laura Lavric.

CITEŞTE ŞI: BENONE SINULESCU, UCIS DE O PNEUMONIE DE ASPIRAȚIE. DR. BEATRICE MAHLER A EXPLICAT CE A PĂȚIT, ÎN REALITATE, ARTISTUL

În acelaşi timp, Laura Lavric a ţinut să îşi exprime public regretul faţă de pierderea bunului său prieten.

„Îmi pare foarte, foarte rău. Condoleanțe familiei! Am fost sunată pur și simplu cu surpriza asta îngrozitoare.

Să te ierte Dumnezeu și să te așeze la locul cuvenit pentru faptele frumoase pe care le-ai făcut pe pământ și pentru repertoriile pe care le-ai lăsat moștenire generațiilor care urmează.”, a declarat Laura Lavric, pentru un post de televiziune.

Sursă foto: Arhivă Cancan