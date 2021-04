Detalii savuroase! Cum făceau amor Dani Oțil și Mihaela Rădulescu: „Nu stă niciodată cu fața la...”

Au fost împreună 6 ani și s-au iubit nebunește. Cu toate acestea, la un moment dat, au ajuns la separare, dar niciunul dintre ei nu l-a uitat pe celălalt. Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au vorbit, acum ceva timp, despre cum decurgeau partidele de amor dintre ei.

Acum ceva timp, Dani Oțil a vorbit despre partidele de amor dintre el și Mihaela Rădulescu. Fără să ofere prea multe detalii cu privire la modul în care făceau sex, prezentatorul de la Neatza a bifat doar un detaliu extrem de important: acela că legătura sexuală dintre el și diva de Monaco nu a putut fi uitată prea ușor.

”Există viață după Mihaela Rădulescu. Vorbesc cu ea și avem glumele noastre funny. Mi-am făcut un obicei, și când vorbim, îi mulțumesc pentru viața mea sexuală din următorii doi ani de după relație. La un moment dat, mă simțeam o unealtă, o ustensilă. Eu eram un băiat de la Reșita, noi am avut multe episoade ciudate… Eu am iubit doar de două ori în viață. Nici până la ea nu am prea iubit. Am avut două relații de 7 ani toată viața, atât am reușit. Iubesc rarisim, nu țin de mână în oraș decât rarisim, nu merg la film cu fete, nu iau cina cu fete niciodată, decât dacă îți dau și cheia de acasă, ceea ce este foarte greu”, a povestit Dani Oțil la Antena 1, acum ceva timp.

Mihaela Rădulescu a făcut sex într-o piscină

Dezinhibată și lipsită de rețineri, la un moment dat, Mihaela Rădulescu a declarat că a ajuns să facă sex într-o piscină.

”Nu știu pe ce plajă am fost (n.red. de nudiști), dar nu aveam nimic pe mine. Am făcut sex într-o piscină și am fost abordată de persoane de același sex. N-am purtat cătușe niciodată, în nici un fel de circumstanțe și n-am fost surprinsă făcând dragoste”, a declarat vedeta.

Întrebată dacă se uită la filme porno, Mihaela Rădulescu a negat, iar Dani Oțil a venit cu un răspuns, în completare: „Mihaela nu stă niciodată cu fața la televizor…” a spus acesta.

