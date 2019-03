Devis Mangia în conflict cu fanii olteni: „Eu mă arunc în foc pentru fotbaliştii mei!”

Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova s-a arătat dezamăgit de atmosfera pe care fanii olteni au creat-o la meciul ccu Astra, pierdut de echipa sa cu 2-1.

Nemulțumit că fanii l-au fluierat copios încă din debutul partidei pe Nuno Rocha, Mangia s-a supărat pe fani și a spus că este posibil ca acesta să fie ultimul său sezon pe banca Craiovei.

„Eu cred că a fost un meci echilibrat. Am jucat bine, am dat gol, dar am terminat cu două greşeli. Ei ne-au avertizat din prima repriză, pe contra-atac. Dar asta şi ca urmare a terenului. Nu vreau să vorbesc despre jucători individual, eu mă arunc în foc pentru fotbaliştii mei. Eu nu am nimic să le reproşez. Nu e normal ca Rocha să fie fluierat după cinci minute. Dacă vor să fluiere, să mă fluiere pe mine. Nu e simplu pentru un jucător din punct de vedere mental când se întâmplă asta. Eu am zis după meciul cu FCSB că sunt puţin oltean. Asta pentru că e nevoie să fim toţi uniţi ca să facem performanţă. Dar dacă se întâmplă ce s-a întâmplat azi, cu Rocha, nu se poate face performanţă. Nu e normal ce s-a întâmplat. Echipa e pe locul trei, înainte să vin eu nu cred că era în poziţia asta. Am câştigat o Cupă, acum suntem iar în semifinale, jucătorii nu merită aşa ceva. Eu zic că au făcut performanţă. Dacă fanii au ceva cu mine, închidem acest sezon şi după aceea vedem”, a declarat Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova.

Oltenii vor pleca în play-off de pe locul 3 cu 23 de puncte și vor juca în prima rundă în Bănie tot cu Astra Giurgiu.