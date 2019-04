Dezvăluire cutremurătoare făcută de o asistentă medicală muribundă! Cum a nenorocit viețile a peste 5.000 de copii

Bolnavă de cancer în stadiu terminal, o fostă asistentă la maternitate a făcut o confesiune șocantă, pe patul de moarte.

Femeia a mărturisit că, de-a lungul a 12 ani de carieră, a schimbat între ei peste 5.000 de copii la naștere.

Pentru că mai are puțin și moare, o asistentă medicală din Zambia a decis să își facă ultima spovedanie. Le cere iertare celor care au fost afectați, mai ales pentru că recunoaște că a făcut totul din amuzament.

„Sufăr de cancer în fază terminală şi ştiu că voi muri curând. Vreau să îmi mărturisesc păcatele în faţa lui Dumnezeu şi în faţa tuturor oamenilor, în special în faţa femeilor care au născut la spitalul UTH în perioada în care eu am lucrat acolo”, a mărturisit Elizabeth Mwewa, conform tuco.co.ke. „Nu am nimic de ascuns acum. În cei 12 ani în care am lucrat la maternitate, am schimbat între ei peste 5000 de copii. Ştu că am păcătuit şi sper ca Dumnezeu să mă ierte. De asemenea, îi rog pe oameni să mă ierte pentru lucurile diabolice pe care le-am făcut unor copii nevinovaţi. Ştiu că unele cupluri au divorţat după ce au făcut teste ADN şi au aflat că bebeluşii nu le aparţineau”, a recunoscut femeia.