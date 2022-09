Dezvăluirea neaşteptată făcută de Mira! Ce a povestit artista despre trecutul său

Mira este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Pe lângă talentul său, tânăra a reuşit să îşi cucerească publicul şi prin sinceritatea de care a dat dovadă de fiecare dată. Cântăreaţa nu s-a sfiit să povestească şi despre momentele mai puţin plăcute prin care a trecut de-a lungul timpului. Recent, şatena a făcut o mărturisire neaşteptată. Fanii nu ştiau acest detaliu din viaţa sa.

Recent, Mira a fost invitată la podcastul lui Damian Drăghici, acolo unde a povestit mai multe lucruri despre trecutul său. Printre altele, cântăreaţa a recunoscut faptul că a avut problemele la examenul de Bacalaureat pe care nu a reuşit să îl ia din prima.

Chiar dacă a fost o elevă silitoare şi premiantă până în clasa a VIII-a, în momentul în care s-a mutat la Bucureşti, artista şi-a canalizat toată atenţia pe pasiunea pentru muzică. Din acest motiv a pus şcoala pe locul doi, iar rezultatele nu au fost cele pe care ea le aştepta.

Mira nu a promovat examenul de Bacalaureat în prima sesiune

Artista a explicat că în prima sesiune de examene a trecut la toate materiile, însă a obţinut media generală 5,98.

„Eu când am venit la București nu am mai luat bacul. Nu l-am luat (n.r din prima). Eu am fost genul de copil care a fost premiantă, locul întâi până în clasa a VIII-a.

La liceu unde era mai greu tot luam…Eram tocilară. Când am venit la București nu mai puteam că stăteam până la 3 dimineața în studio, mai cântam, mai ciupeam câte o cântare pe undeva și ajungeam la 4 dimineața acasă. Trebuia să mă trezesc și să merg la Buftea că făceam naveta. Mă trezeam la 5, iar primele două ore le dormeam. Toți profesorii știau că Cismaru doarme, că eu cântam.

Când a venit bacul eu a trecut la toate materiile că trebuie să ai peste cinci ca să treci. Problema a fost că nu mi-a ieșit media generală peste șase. Mie mi-a ieșit 5,98.”, a dezvăluit Mira, în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici.

Mira nu s-a dat bătută şi a susţinut examenul şi în sesiunea a doua. Se pare că a fost cu noroc, pentru că a trecut cu brio toate probele.