De multe ori, viața unui artist ascunde drame cumplite, iar publicul e neiertator. Avem pretenția ca cel de pe scenă să aiba mereu zâmbetul pe buze, deși e imposibil. Karym, un artist cunoscut din România, a acceptat să vorbească și să recunoască faptul că trece printr-o perioadă cruntă. De curând, tatăl său a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boală a ficatului. Această maladie a răpus-o pe Denisa Răducu. Șansele de supraivețuire ale bărbatului sunt minime.

Ca și cum nu ar fi fost destul, vărul lui Karym și-a pierdut unicul copil. În urma unui diagnostic crunt, cancer la creier, băiețelul a petrecut ultii cinci ani în spitale. La 12 ani, s-a stins din viață, la o clinică din Viena. Luni, 12 martie, băiețelul a fost înmormântat în orașul natal, Brăila.

Karym se împarte între muzică și copilul pe care îl crește singur

Karym are o poveste impresionantă de viață. Artistul se împarte între muzică și copilul de 9 anișori, pe nume Angel, pe care îl crește singur de la varsta de 2 ani.

„Muzica înseamnă foarte mult pentru mine. Am renunțat la o viață foarte bună în Franța, unde eram stabilit cu fiul meu de mai bine de 1 an, pentru a mă întoarce în țară și a continua pe acest drum… și am ales bine. Cu siguranță vor mai fi sacrificii pe care le voi face pentru a ajunge acolo unde mi-am propus, dar se merită. Fac muzică de când mă știu și am făcut tot timpul ce mi-a plăcut. Am muncit mult, dar cu plăcere.”, a declarat Karym.

În urma cu șase ani, Karym a câștigat lupta în instanță cu mama băiețului. Artistul a câștigat definitiv custodia exclusivă a copilului.

A fost cel mai mare hop al vietii mele”, declara în urmă cu doi ani cântărețul.

Băiețelul reprezintă totul pentru Karym. Într-o postare de pe Facebook, Karym a notat câteva dintre lecţiile pe care le-a învăţat chiar de la fiul lui.

„Au trecut 9 ani de când ai venit pe lume, 9 ani în care am învățat să iubesc mai mult, sa iert mai mult, să mă joc mai mult, să râd mai mult, 9 ani de cand viata mea a capatat un sens. Îți mulțumesc pentru că îmi aduci atâta bucurie in fiecare zi! Te iubesc.”

În momentul de față, Karym are toate proiectele în stand-by, din cauza situației dramatice prin care trece. El s-a făcut remarcat la începutul anului 2017, când a lansat „Anonim” alături de Mellina. La finalul anului trecut, Karym a lansat alături de Celia piesa „La două capete”.