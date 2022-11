Telenovela continuă! CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cum ar fi amenințat-o fostul mare fotbalist al lui Dinamo pe Margarita Peychinska, doar ca pentru aceasta să-i accepte infidelitățile. Fosta Miss Playboy Bulgaria 2002 a rupt tăcerea și îi aduce acuze fără precedent legendei clubului Dinamo. Avem declarații în premieră, direct de la sursă!

Pe 7 iunie 2013, ex-internaționalul român s-a căsătorit cu Margarita Peychinska, după aproape cinci ani de relație. Fostul mijlocaș a cunoscut-o pe bulgăroaică, ex-vedetă „Playboy” în țara natală, pe vremea când evolua la ȚSKA Sofia. Între timp, cei doi au devenit părinții unui băiețel, Andrei, acum în vârstă de 8 ani. Doar că legătura dintre ei s-a rupt. Au ajuns la cuțite, iar sexy-bruneta și-a strigat disperarea în CANCAN.RO. Puștiul a ajuns prins la mijloc!

“Mi-a spus să am grijă ce vorbesc cu voi, că dacă dau în el și nu sunt diplomată voi pierde tot. La ce se referea? Că-mi va lua copilul, că o să-mi facă program de vizită, că o să mă pună să-i plătesc pensie alimentară, că o să mă dea afară din țară pentru că nu am cetățenie, că o să mă dea afară din casă și așa mai departe. Amenițările continuă și în prezent. Uite, eu recunosc, mai fac atacuri de panică în trafic, când sunt în mașină. Și le fac de ani de zile, nu de acum. Și el vrea să se folosească de asta și să mă scoată incapabilă să am grijă de copilul meu, pe care îl cresc de opt ani, de când l-am născut. Copilul stă numai cu mine, eu am grijă de el, mâncare, școală, fotbal. Și el vrea să mă scoată nebună!”, ne-a declarat bulgăroaica.

Margarita Peychinska: “Nu-l mai recunosc, i-am crescut copiii!”

În continuare, Margarita Peychinska l-a “pulverizat” pe cel care, încă, îi este soț. Din nou, bruneta a adus în atenție infidelitățile fostului fotbalist al lui Dinamo.

“Eu nu-l mai recunosc. Cel mai mult mă deranjează că încearcă să dea vina pe mine. Că a simțit el că nu-l mai iubesc, că l-am neglijat. Dar tu, când ai o relație cu altcineva, cum ai simțit că eu nu te iubesc? Le-am auzit pe toate în aceste patru luni. Eu i-am crescut copiii. Cel mijlociu a stat la noi patru ani. În fiecare zi a avut mâncare caldă la masă, haine curate. Am avut grijă de casă așa cum am putut. I-am dat toată libertatea. Ce era să fac? Să-l urmez unde se duce să antreneze? Fără să-mi pese de copil? Școală, grădiniță, nu poți zăpăci nici copilul. A avut variante să antreneze la București, dar nu le-a ales. De ce? Și acum îmi spune că eu mă gândesc la copil. Dar el s-a gândit vreodată? Că are nevoie de prezența fizică a unui tată?”, a mai spus Margarita Peychinska pentru CANCAN.RO.

“M-a amenințat că mă dă afară din România”

Fosta Miss Playboy Bulgaria 2002 nu îl iartă deloc pe fostul internațional. Nu-și explică nici acum motivele pentru care cel cu care s-a măritat o tratează rece.

“Mi-am schimbat numele pe Facebook pentru că a fost pentru prima oară când m-a amenințat că-mi ia copilul și că mă dă afară din țară. În momentul în care îi spuneam că-l iubesc, se uita la mine cu o ură de parcă zici că-l înjuram. Nu-mi explic de unde vine ura asta. Am stat numai acasă!”, a încheiat bulgăroaica.