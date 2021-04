Dezvăluiri surprinzătoare de la Survivor România! Alin Sălăjean a recunoscut că a furat mâncare. „Sunt asumat. Am împărțit captura”

Detalii spectaculoase au ieși la iveală din culisele emisiunii Survivor România. Alin Sălăjean a făcut mărturisiri surprinzătoare. Războinicul a recunoscut că fura mâncare și o împărțea cu restul echipei.

Cea mai grea provocare pe care concurenții de la Survivor România trebuie să o înfrunte este lipsa hranei. În repetate rânduri s-au plâns că sunt înfometați, iar aceasta este cea mai grea povară de dus. Însă, se pare că din nevoie unii au învățat să se descurce și altfel, apelând la câteva șiretlicuri.

Alin Sălăjean a recunoscut că pe vreme când încă făcea parte din competiție a decis să își liniștească foamea așa că a furat mâncare de la echipa de producție. Războinicul a recunoscut că a sustras câteva alimente, pe care le-a împărțit cu întreaga echipă.

„Nu am mâncat din gunoaie, pentru că am fost unul dintre concurenții care au rezistat cu brio lipsei de mâncare. Am furat. Sunt bărbat și sunt asumat.

Am furat două sandviciuri și două napolitane de la producție. Ce am făcut cu ele? M-am dus la echipa mea și am împărțit frățește această captură. Eu am părăsit competiția Survivor din punct de vedere medical și nu din alte motive”, a declarat Alin Sălăjean.

Cine este Alin Sălăjean

Fostul Războinic, în vârstă de 35 de ani, lucrează ca prezentator de evenimente, este căsătorit și locuiește la Cluj. În trecut, a lucrat pentru postul local Antena 1, acolo unde prezenta emisiunea Fresh Matinal. De asemenea, a mai prezentat și o emisiune la un post de radio din Cluj.

Despre show-ul la care a participat a spus că a fost o competiție dusă la nivel psihologic. Și-a dorit să demonteze că o minte ascuțită și un psihic de fier pot face minuni, chiar dacă nu există o pregătire sportivă de performanță. Acesta a părăsit competiția din cauze medicale, în urma unei accidentări.

