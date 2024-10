Dezvăluiri uluitoare ale rudelor Daliei, după ce Levent Sali a snopit-o în bătaie! Ce s-a întâmplat în fața judecătorului: ”Tremura toată!”

Sali Levent și Dalia, femeia pe care a agresat-o în mașină, s-au întâlnit în instanță în urmă cu o zi, acolo unde tânăra a solicitat ordin de protecție. Puștoaica de 19 ani este terorizată de bărbat și, atât ea, cât și familia ei, speră să scape de el și să nu o mai deranjeze niciodată. Cu toate că tânăra a fost snopită în bătaie de actorul din Pariu cu viața, familia fetei susține că nu își dorește decât siguranță pentru ea. Astfel, în urmă cu o zi s-au prezentat în instanță, acolo unde au depus toate probele necesare pentru ca Dalia să primească un ordin de protecție. Cererea ei a fost însă respinsă, iar familia fetei este revoltată. A povestit tot ce s-a întâmplat la proces, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, și speră să își facă dreptate cât de repede!

Așa cum vă dezvăluiam, după ce a fost agresată fără milă în mașină, soția lui Sali Levent a depus deja plângere în instanță împotriva lui și spera să poată obține un ordin de protecție. Cei doi s-au întâlnit în sala de judecată, însă din păcate pentru șatenă, decizia instanței nu a fost cea dorită de ea. Familia tinerei este dispusă să meargă până în pânzele albe pentru ca fata să primească dreptatea cuvenită și să obțină ordinul de restricție.

Sali Levent și Dalia, față-n față la Judecătorie! Familia tinerei spune totul: „A început să tremure”

Familia tinerei agresate de actorul din Pariu cu viața a povestit, pentru CANCAN.RO, tot ce s-a întâmplat în ziua în care cei doi s-au întâlnit în sala de judecată. Aceștia sunt revoltați de felul în care tânăra a fost tratată de instanță, susțin că procurorul ar fi dat dovadă de neprofesionalism și nu se așteptau la o astfel de decizie. ” Nu ne gândeam că se poate întâmpla așa ceva că un proces va fi așa! Dalia a avut un avocat din oficiu, iar avocata respectivă a venit cu 30 de minute înainte de a începe procesul. Timp de patru ore jumătate Dalia a fost interogată, i-au fost adresate multe întrebări, ea a răspuns la toate, cu toate că ea a trăit o traumă, un șoc. Nu mai știe tot în mod cronologic. Avea emoții, era stresată, a început să tremure mai ales că se afla cu el în aceeași încăpere.

El a fost interogat o oră, procurorul i-a adresat o singură întrebare. El a recunoscut că ar fi tras-o de păr, chiar dacă inițial ar fi spus că nu a agresat-o. A spus că a tras-o de păr că ea avea intenția să se arunce din mașină. Pe certificatul medico-legal a ieșit o leziune, atât, pentru că el a lovit-o de foarte multe ori în cap astfel încât să nu lase urme. A glumit cu procurorul el, era foarte relaxat, pasiv, ni s-a părut foarte ciudat. Oricum el spunea numai prostii, că a protejat-o pe ea să nu se arunce din mașină și că de asta ar fi tras-o de păr”, povestește famila tinerei.

Mai mult, membrii familiei Daliei susțin că tânăra a mai fost agresată de Sali Levent în trecut. Aceasta a cerut să cheme în instanță martori ai altor agresiuni ale lui față de ea, însă cererea i-a fost respinsă.

„Ea a avut lovituri fără urme, numai în cap și în ceafă. Nu a avut martori care să vină în instanță. Noi am cerut niște imagini de pe camerele de luat vederi din zona în care el a oprit mașina și a coborât și apoi a început să o lovească pe partea ei. Nici asta nu s-a luat în considerare, nici martori nu au fost.

A cerut martori care au fost de față când acesta a avut și alte momente de agresiune față de ea altă dată. Nu i s-a acceptat. A cerut imaginile de pe camerele de luat vederi, nu i s-au acceptat, i-au spus că nu este cazul. Eu sunt sigură că imaginile în care a fost agresată există, au fost surprinse pe camerele de luat vederi. Ne-am dus să luam imaginile de pe camerele de supraveghere din fața hotelului respectiv, dar nu s-a spus că nu ne pot da imaginile dacă nu venim cu un organ de poliție. Organul de poliție ne-a spus că ar trebui nu știu ce hârtie de la procuror” , au mai spus rudele apropiate tinerei pentru CANCAN.RO.

„Domnul procuror i-a spus Daliei că își face filme turcești!”

Cu o zi înainte ca primul termen din proces să aibă loc, Dalia și-a scos certificat medico-legal, dar, din spusele rudelor tinerei, asta nu ar fi fost suficient pentru a obține ordinul de protecție împotriva lui Levent. Deși cererea i-a fost respinsă, tânăra a făcut apel.

„Am cerut în instanță ordin de protecție și ne-a respins tot. Nu a luat în considerare nimic, nici măcar probele. I s-a spus de domnul procuror că își face filme turcești, adică au tratat-o așa ca și cum ar fi exagerat. Ea a povestit inclusiv că și-a cerut scuze și când o bătea, doar ca să poată să scape, să iasă din mașină. Nu i-a păsat procurorului”, au mai spus rudele Daliei.

Familia Daliei susține că nu dorește nimic de la Sali Levent, doar să nu se mai apropie niciodată de fată. Tânăra este foarte afectată de ceea ce i s-a întâmplat și trăiește, în continuare în teroare, mai ales că primește mesaje de amenințare încontinuu. Și aceste mesaje au fost depuse la dosar, dar, din nou, nu ar fi fost luate în considerare.

„Erau suficiente mesajele pe care le-am depus la dosar în care o amenința și pe Dalia, și pe noi, să obținem ordinul de protecție. Nu am cerut nimic, decât un ordin de protecție. Nu am cerut daune, nu am cerut să fie arestat, am cerut un simplu ordin de protecție, ca ea să se ducă liniștită la liceu. Nu înțelegem de ce i s-a respins ordinul de protecție când ei îi este teamă.

Am făcut apel, rămâne să vedem ce se va întâmpla. Nu ne-am luat avocat pentru că nu am crezut că o să obținem ordinul de protecție unei fete care vrea doar să scape de bărbatul agresiv și să își vadă de ale ei la liceu”, a mai spus familia Daliei.

