Georgiana Lobonț (28 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri, în cadrul unui interviu, despre relația pe care o are cu partenerul său de viață, Rareș Ciciovan. Cântăreața și soțul ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Deși la începutul acestui an s-a zvonit că ar divorța, cei doi au o căsnicie liniștită și au grijă de cei mici. Iată detaliile mai jos, în articol.

La începutul acestui an, au apărut zvonuri potrivit cărora Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan ar divorța. După ce soțul ei a adus în discuție separarea de artistă, a explicat și care a fost, de fapt, motivul. (Citește AICI declarațiile)

În cadrul unui interviu, Georgiana Lobonț și-a deschis sufletul și a vorbit despre începutul relației cu Rareș Ciciovan, bărbatul care i-a devenit, ulterior, soț. Cei doi se cunosc încă din perioada adolescenței, mai cu seamă din clasa a IX-a. Cei doi sunt căsătoriți de șapte ani și, mărturisește cântăreața, este foarte fericită să îl aibă alături pe soțul ei.

„Nu-mi vine să cred că au trecut 7 ani, dar iată că m-am măritat de 7 ani și avem copii frumoși și sănătoși și totul a evoluat atât de frumos. Sincer, exact cum am visat noi, dar poate că mai frumos decât visam. E frumos la început să ții dragostea asta ascunsă, până e ceva serios. Am ascuns-o mult. Inițial venea și ne plimbam cu mașina, venea el și mă scotea de la liceu și mă ducea acasă, dar mă ducea cu 20-30 km la oră”, a spus Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț: „Nu pot să am un partener care să fie gelos”

Artista a mărturisit că i-a plăcut foarte mult de el, pentru că era un băiat serios și avea aspirații. În plus, Rareș Ciciovan i-a spus, încă de la prima întâlnire, că își dorește ca Georgiana să-i fie soție: „La prima noastră întâlnire, noi nici nu ne sărutasem, mi-a zis că el cu mine vrea să se însoare. Am rămas șocată, efectiv”.

Relația s-a format abia în ultimul an de liceu, la patru ani distanță de când s-au cunoscut. Înainte să susțină examenul maturității, s-a reaprins flacăra iubirii între ei. Au fost și sunt, în continuare, unul lângă celălalt, la bine și la greu. În plus, Georgiana Lobonț a mai mărturisit faptul că este esențial ca o persoană să aibă lângă ea un om care să fie înțelegător.

„Trebuie să ai lângă tine un partener care să te înțeleagă sută la sută, să nu existe niciodată niciun fel de gelozie, pentru că astea, cu siguranță, ar distruge cuplul. Eu am avut o relație înainte de Rareș, tot așa, era un băiat care era foarte drăguț, dar avea momente de gelozie și am zis că trebuie să fiu realistă, pentru că eu îmi doresc să cânt și să fac carieră din treaba asta, chiar dacă visam să merg la Drept și să devin judecător. Pe primul loc era muzica și știam că se va întâmpla ceva pe partea asta, deci nu pot să am un partener care să fie gelos. Rareș era genul de om gata oricând să vină cu mine, venea oricum peste tot cu mine. Chiar dacă nu eram într-o relație, el îmi scria piese, îmi dădea idei, mă susținea. El avea experiență în acest domeniu”, a mai spus artista în cadrul emisiunii WOWnews.

