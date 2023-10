Dezvăluirile neașteptate ale lui Irinel Columbeanu. Ce a spus despre fosta căsnicie cu Monica Gabor: „A fost ca jucatul la cazinou”

Irinel Columbeanu a făcut o dezvăluire neașteptată legată de fosta căsnicie cu Monica Gabor. Cei doi au fost căsătoriți timp de cinci ani, iar din rodul iubirii lor a rezultat o fiică, pe nume Irina. În cadrul unui interviu, fostul milionar a vorbit despre fosta căsnicie. A comparat-o cu „jucatul la cazinou”. Iată detaliile!

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au ales să meargă pe drumuri separate în luna februarie a anului 2011. La cinci ani de la căsătorie, fostul milionar și femeia care i-a dăruit o fiică au divorțat. Drumurile lor s-au scindat și mai mult, mai ales în momentul în care Monica Gabor a ales să plece peste hotare, în America, alături de fiica ei. În prezent, fosta soție și fiica lui, Irina, locuiesc în State. Acolo, sora Ramonei Gabor și-a refăcut viața amoroasă.

Recent, fostul milionar a luat decizia de a se muta la azil. Locuiește la căminul respectiv de aproape două săptămâni și, în cadrul unui interviu, a mărturisit că și-a găsit liniștea. Fostul soț al Monicăi Gabor stă în același centru în care a locuit tatăl său, dar și Zina Dumitrescu. Detaliile pot fi accesate AICI. De altfel, Columbeanu a făcut o dezvăluire neașteptată legată de fosta căsnicie.

Irinel Columbeanu, despre fostul mariaj cu Monica Gabor: „A fost ca jucatul la cazinou”

Irinel Columbeanu a mărturisit, în cadrul unui interviu, că mariajul pe care l-a avut cu Monica Gabor a fost „ca jucatul la cazinou”. Însă, în continuare, comparația făcută de fostul milionar a căpătat o altă valență. Însă, în „jocul” acesta, fostul milionar susține că amândoi au ieșit câștigați.

„Pot spune că întreaga mea căsnicie alături de Monica a fost ca jucatul la cazinou. Un cazinou mai special, cazinoul vieții, în care e bine să te așezi la masă și să dai cu zarul. Eu zic că am fost amândoi câștigați”, a spus Irinel Columbeanu, în emisiunea Fiță Cu Adiță.

Fostul milionar s-a mutat la azil

Fostul milionar s-a mutat la azil, în urmă cu aproape două săptămâni.

„Sunt foarte liniștit. Asta e ceea ce am căutat, să pot să fiu mai liniștit aici decât eram unde am stat până acum. M-a vizitat fosta mea iubită, Oana și sper să mai primesc niște vizite ale unor prieteni. M-a sunat (n.r. Irinuca), și Monica mi-a scris. Am comunicat în acest mod, scris și verbal cu amândouă, știu că sunt aici, și poate cine știe, o să mă viziteze, ori una, ori cealaltă”, a mai spus Columbeanu.