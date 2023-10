De ce i-a fost frică nu a scăpat Irinel Columbeanu. Fostul milionar este nevoit să meargă în fața judecătorilor

Viața de fost milionar nu este deloc ușoară, iar Irinel Columbeanu o vede pe propria-i piele. După ce și-a pierdut averea, a ajuns să stea cu chirie și a fost părăsit de mama copilului său, a primit lovitură după lovitură. În prezent, a ajuns să fie chemat, din nou, în fața magistraților.

Unul dintre celebrele nume ale showbizului românesc a fost atacat de executorii care reprezintă o bancă. Inițial, fostul afacerist de la Izvorani câștigase procesul, dar se pare că s-a ajuns la apel. Mai mult decât atât, acum trei luni a fost cât pe ce să aibă poprire pe conturi, dar judecătorii n-au permis:

„Respinge cererea de validare a popririi, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, ce se depune la Judecătoria Buftea”, se arată în hotărâre.

Irinel Columbeanu a ajuns în instanță

Printre motivele pentru care Irinel Columbeanu s-a prezentat în fața magistraților este și o datorie pe care o avea la furnizorul de energie electrică. La scurtă vreme după ce a fost „pârât”, a achitat suma atât factura, cât și cheltuielile de judecată.

„Respinge cererea, ca rămasă fără obiect. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 42,02 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie de drept”.

Mai mult decât atât, fostul afacerist ar putea fi silit să plătească și câteva sute de lei, pentru munca depusă de executori spre recuperarea banilor.

(CITEȘTE ȘI: Femeia după care suferă și acum Irinel Columbeanu. I-a spus numele în premieră și nu e vorba despre Monica Gabor)

Dat în judecată și anul trecut

Amintim faptul că în anul 2022, Irinel Columbeanu a fost chemat în instanță după ce trei oameni de afaceri au cerut radierea unei societăți comerciale pe care o avea de la Registrul Comerțului:

„Admite cererea. Dispune radierea din registrul comerţului a menţiunii privind sediul pârâtei T.E.T Gruop SRL din Bucureşti, Calea Victoriei, nr. -, bl.-, tronson 5, et. 9, cam.-, sector 1. Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni în Registrul Comerţului. Obligă pârâta la plata către reclamanţi a cheltuielilor de judecată în cuantum de 100 lei. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă, sub sancţiunea nulităţii”, este decizia instanței, care a rămas definitivă, pentru că Irinel Columbeanu nu a declarat apel.

(CITEȘTE ȘI: Irinel Columbeanu a cerut-o de soție, dar ea l-a refuzat. Acum pare gata de împăcare. „Vorbim des pe WhatsApp”)