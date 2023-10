Situația dramatică pentru Irinel Columbeanu! Fostul milionar a ajuns la azilul în care s-a stins Zina Dumitrescu! Cum au reacționat Monica Gabor și fiica lui, Irina

Irinel Columbeanu s-a retras la azil. Anunțul l-a făcut chiar fostul milionar și și-a înștiințat atât fosta soție, cât și pe fiica lui, Irina, de această decizie. Locuiește la căminul respectiv de mai bine de 11 zile și, mărturisește el, și-a găsit liniștea. În același azil a stat și tatăl său, în ultima perioadă din viață. În cadrul unui interviu, fostul soț al Monicăi Gabor a vorbit despre decizia pe care a luat-o, expunând și reacțiile pe care le-au avut cei din jur. Detaliile se află mai jos, în articol.

Ultimii ani au fost dificili pentru Irinel Columbeanu. Fostul milionar a mărturisit, în cadrul unui interviu, că se confruntă cu o anumită problemă de sănătate. Fostul soț al Monicăi Gabor are pierderi de memorie, motiv pentru care i-a fost impus un tratament. Detaliile au fost publicate, în exclusivitate, în CANCAN.RO, iar acestea pot fi accesate AICI.

Pe lângă această situație medicală, Irinel Columbeanu s-a confruntat și cu o altă problemă. Vila de la Izvorani i-a ars din temelii. Cândva a fost o locuință impunătoare, iar acum a ajuns ruine. Detaliile se află AICI. Recent, însă, a luat o nouă decizie. Fostul milionar s-a mutat la azil.

Irinel Columbeanu s-a retras la azil

Irinel Columbeanu a luat decizia de a se muta în azilul în care a stat tatăl su, în ultima perioadă din viață. De altfel, în același centru a stat și Zina Dumitrescu. Fostul milionar a mărturisit, în cadrul unui interviu, că și-a găsit liniștea. De altfel, a primit, deja, o vizită din partea unei persoane speciale din viața lui, și anume Oana, fosta lui iubită.

Totodată, Irinel și-a anunțat atât fosta soție, Monica Gabor, cât și pe fiica lui, Irina, de această decizie. Cei trei au vorbit la telefon și prin mesaje. De altfel, se gândește că poate va fi vizitat de cele două.

„Sunt foarte liniștit. Asta e ceea ce am căutat, să pot să fiu mai liniștit aici decât eram unde am stat până acum. M-a vizitat fosta mea iubită, Oana și sper să mai primesc niște vizite ale unor prieteni. M-a sunat (n.r. Irinuca), și Monica mi-a scris. Am comunicat în acest mod, scris și verbal cu amândouă, știu că sunt aici, și poate cine știe, o să mă viziteze, ori una, ori cealaltă”, a spus Irinel Columbeanu, la Fiță Cu Adiță.

Sursă foto: capturi video, CANCAN.RO