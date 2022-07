Dezvăluirile uluitoare făcute de o femeie din Botoșani, care a înotat în același loc în care Roxana Donisan a fost ucisă de rechin

O femeie din Botoșani a dezvăluit detaliul care ar putea schimba datele morții Roxanei Donisan.Turista a vizitat locul din Egipt în care românca a fost ucisă de rechin și a făcut exact aceleași activități, respectiv scuba diving și snorkeling.

Cazul morții româncei din Egipt a ajuns cunoscut de întreaga țară, ca urmare a circumstanței tragice în care a avut loc. Femeia de 44 de ani mersese în vacanță la Marea Roșie și înota liniștită, până când a fost mușcată de o creatură din apă. La doar câteva zile de la înmormântarea Roxanei Donisan, noi detalii continuă să iasă la iveală.

Angie Straticiuc este din Botoșani și predă limbi moderne. Fiind pasionată de călătorii, Hurghada este o zonă care nu a putut să îi scape. Auzind de cazul morții Roxanei Donisan, a povestit că a fost exact în același loc, în anul 2004. La momentul acela, nu erau rechini în zonă.

„Vreau să vă spun că și eu am făcut baie fix acolo. Deci eu am fost în Egipt în anul 2004, în primăvară. Și tot așa, am făcut și scuba și snorkeling, de toate (…) Nu există rechini acolo, dar sunt diverse cauze pentru care acei rechini migrează, deci practic ei nu trăiesc acolo, ei trăiesc la adâncimi foarte mari. Nu știu care sunt cauzele, acum au spus că au fost oile acelea moarte și din cauza asta. Nu știu exact, dar lucrurile astea se întâmplă, din păcate, nu numai acolo, se întâmplă în foarte multe locuri”, mai spune Straticiuc. (CITEȘTE ȘI: Roxana, românca ucisă de rechin, a fost condusă pe ultimul drum. Părinții sucevencei erau îngenuncheați de durere)

Să fi fost ucisă Roxana Donisan de altceva? Ce scrie pe certificatul său de deces

Ar putea exista varianta în care românca nu a fost ucisă, de fapt, de un rechin. Nici măcar medicii legiști care s-au ocupat de autopsia sa nu au putut stabili dacă a fost vorba, într-adevăr, de un rechin.

„Moartea a survenit în urma pierderii sângelui şi a scăderii presiunii sângelui ca urmare a unui accident cu un animal”, se arată pe certificatul de deces. (CITEȘTE ȘI: Roxana, femeia din Suceava ucisă de rechin în Egipt, putea fi salvată! Tatăl ei a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele clipe de viață ale fiicei sale)