Dialog haios între Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil: „Barza a venit să ne lase ceva la ușa noastră”

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil se află în vacanță, în Maldive, acolo unde și-au petrecut și Revelionul. Pe rețelele de socializare, soția prezentatorului TV își ține la curent prietenii virtuali cu activitățile zilnice pe care le face. Recent, a postat un dialog haios!

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil se află în vacanță încă din ultima zi a anului 2022. Cuplul a dorit să aibă parte de momente de odihnă și relaxare, în Maldive. Cum soția prezentatorului TV își ține la curent prietenii virtuali cu activitățile zilnice pe care le face, Gabriela a postat un dialog haios între ea și Dani Oțil!

Gabriela: Noi plecăm acum din Maldive, dar barza a venit să ne lase ceva la ușa noastră. Ce zici de asta?

Dani: Nu e barză!

Gabriela: E o barză! Nu te primim, nu vrem!

Dani: A venit doar să ne sperie.

Gabriela: Nu, mulțumim!

Citește și VAL DE REACȚII PE INTERNET, DUPĂ CE GABRIELA PRISĂCARIU S-A FOTOGRAFIAT LA SALĂ. DETALIUL OBSERVAT DE URMĂRITORI

Citește și CINE AR FI CREZUT? DANI OȚIL A DAT-O PE BAROSĂNEALĂ! PREZENTATORUL ȘI-A SERBAT FARAONIC SOȚIA, IAR HERĂSTRĂUL A ”DUDUIT” DE MANELE!

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au petrecut Revelionul în Maldive

Dani Oțil, prezentatorul de la Antena 1, și soția sa, Gabriela Prisăcariu, au ales să își înceapă anul 2023 direct în Maldive, pe nisipul fin. Pe rețelele de socializare, tânăra a postat și imagini alături de partenerul său, în timp ce se bucură de razele soarelui și de apa limpede. Gabriela Prisăcariu mărturisește că merită efortul de a veni în Maldive, pentru a te bucura de o vacanță pe cinste, chiar dacă este o destinație scumpă.

„Maldive, clar, este destinația mea preferată pentru vacanță. Am mai fost și acum doi ani, dar, credeți-mă că, după anul ce a trecut, adică primul an cu un copil, am apreciat altfel vacanța asta. Am dormit foarte mult, am mâncat, ne-am odihnit, ne-am bucurat de liniște, de marea asta absolut superbă. Ai impresia că ești pe altă planetă aici. Merită tot efortul financiar, pentru că este o destinație scumpă. Cel mai bine este să apelați la o agenție. Merită tot efortul”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

Sursă foto: Instagram