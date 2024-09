Dialogul dintre Cătălin Scărlătescu și o concurentă de la Masterchef a stârnit revoltă în rândul fanilor: ”Nu e normal să tolerăm acest gen de glume”

Controversă la MasterChef România! Mai mulți influenceri din România au sărit în apărarea unei tinere concurente care a participat la emisiunea de pe Pro TV. Aceștia au fost revoltați după ce chef Cătălin Scărlătescu ar fi insinuat că femeia are câteva kilograme în plus.

Andreea Corbu a participat la MasterChef, susținând că este food influencer. Mai exact, ea merge la diferite restaurante pentru a încerca preparatele și le prezintă în mediul online. De asemenea, încearcă diverse rețete pe care le propune internuților. Tânăra este foarte cunoscută în mediul online, fiind urmărită de peste 1,5 milioane de oameni. Acum, creatoarea de conținut a mers să își încerce norocul la emisiunea de pe Pro TV, unde jurați sunt Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

Citește și: După revenirea la MasterChef, Cătălin Scărlătescu a dat tot din casă! „Nu am crezut nici când urcam scările la Pro TV”

Cei trei chefi au fost curioși să afle ce înseamnă, de fapt, să fii food influencer. Andreea Corbi le-a explicat că îi place să gătească și să mănânce cât de mult poate. Atunci când a auzit acest răspuns, Cătălin Scărlătescu a avut o replică prin care ar fi insinuat că tânăra are câteva kilograme în plus.

Jurații de la MasterChef au început să chicotească, iar Cătălin Scărlătescu a mărturisit că se referea la preparatul pe care l-a pregătit pentru concurs. Totodată, Sorin Bontea i-a sărit în apărare. Iată dialogul din cadrul emisiunii!

Deea Bălgărădean, o influenceriță care prezintă tot conținut despre mâncare, a urmărit momentul Andreei Corbu și a fost revoltată de dialogul din cadrul emisiunii. Aceasta i-a luat imediat apărarea prin intermediul unui mesaj tranșant.

„Rar mă enervez, dar m-am uitat acum pe Youtube la una dintre concurentele de aseară de la Masterchef și am simțit că îmi pulsează vena. În 2024, la o televiziune la care are acces toată România, să existe acest dialog. Fiecare are dreptul să gândească ce vrea, dar le ți pentru tine… și producția/ montajul, care a văzut asta ca fiind ceva amuzant. Fata are 1,5 milioane de urmăritori, public tânăr. Câte fete micuțe și nesigure care o urmăresc o să facă acum foamea pentru că s-a trezit marele chef să facă insinuări de acest gen?”, a scris influencerița Deea Bălgărădean.