Diana Bart se vindecă după ce a ajuns în cârje, cu ajutorul lui Gigi Becali. A primit-o pe prezentatoarea de la Prima TV la el în “casă”

Diana Bart se recuperează după accidentul suferit și a primit o mână de ajutor chiar de la Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a decis să facă o faptă bună pentru prezentatoarea de la Prima TV și să o lase în grija unuia dintre oamenii săi de încredere. Cu tot sprijinul, se va face gata în cel mai scurt timp posibil.

În urmă cu două săptămâni, jurnalista s-a trezit în cârje. Norocul său este că Gigi Becali a primit-o în „casa” FCSB-ului, baza de antrenament din Berceni. De recuperarea sa se ocupă chiar medicul kinetoterapeut Ovidiu Kurti, care are grijă, de regulă, de sportivii clubului.

Cum a ajuns Diana Bart să facă entorsă

În cadrului unui interviu, Diana Bart a spus că a reușit să calce strâmb când era pe stradă, cu fiica sa în brațe. Pentru că simțea o durere mare, s-a dus la medic și aflat că trebuie să stea cu cârje vreme de două luni. Totuși, merge la muncă și chiar va filma o nouă emisiune live.

„Nu am ajuns așa de la tocuri, de la platforme, nici măcar la schi. Purtam niște teniși… Mai trist e că eram cu cea mică în brațe, noroc că n-am scăpat-o! Pur și simplu, am călcat într-o parte și l-am rupt, ca să fie bună treaba! Trebuie să stau două luni cu cârjele astea.

După ce mi-am rupt piciorul, nu mă durea foarte tare, dar am simțit în os ceva. Și m-am dus la un doctor ortoped, bineînțeles. I-am zis: «Domnule doctor, dați-mi și mie ceva». Mi-a zis că am o entorsă și să mă duc acasă. I-am zis: «Dați-mi și mie o radiografie că simt că am ceva în os» și mi-a zis nu că nu are rost să mă iradieze aiurea. L-am rugat frumos, la insistențele mele, apoi mi-a zis că mă bagă în operație.

Și zic: «Ce?!! Păi, mai devreme mă trimiteați acasă că nu era nimic». I-am zis vreo două acelui doctor și m-am mai dus apoi la vreo doi doctori și nu e cazul de vreo operație. E vorba de malleolus, care e un os foarte subțire și n-au cum să mă opereze, dar fac recuperare.

S-a întâmplat acum două săptămâni și mai am de stat o lună și jumătate. Merg așa la muncă, ba mai mult, chiar încep filmările pentru o emisiune live și e musai să fiu acolo”, povestea acum ceva vreme vedeta pentru Fanatik.

