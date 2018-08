Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon, s-a accidentat săptămâna trecută, în timpul unui antrenament. „Prințesa războinică” s-a accidentat la mâna în timpul unui antrenament. Bruneta abia scăpase de problemele la genunchi, după accidentarea din timpul concursului din Republica Dominicană.

Diana Belbiță s-a pregătit intens pentru meciul pe care îl are în Gala RFX din 20 august de la București. „Prințesa războinică” s-a accidentat la mână la scurt timp după ce terminase tratamentul la genunchi. În timpul competiției Exatlon, bruneta s-a accidentat la genunchi și, deși inițial s-a crezut că problema nu este gravă, când a ajuns acasă, luptătoarea a fost nevoită să facă mai multe investigații. Luna trecută, medicii și-au dat acordul și Diana Belbiță a fost lăsată să intre din nou în „cușcă”. (Citește și El este primul bărbat care a “îmblânzit-o” pe Diana Belbiţa)

„Accidentarile nu imi dau pace nici pe ultima suta de metri inainte de meci. Dupa ce incepusem sa ma simt mai bine in urma tratamentului la genunchi si eram fericita ca imi pot sustine antrenamentele la capacitate maxima, aseara (n.r. la finalul saptamanii trecute) am suferit o accidentare destul de urata la bratul drept in timpul unei reprize de grappling. In primele minute nu mi-am putut misca mana, iar durerile erau de nedescris. Cat despre meciul care urmeaza, nici nu ma gandesc sa dau inapoi! Ne vedem acolo! Chiar daca asta ar insemna sa lupt cu un singur brat… Dupa o noapte aproape nedormita, m-am reintors in sala de antrenament pentru a-mi continua pregatirea, bineinteles menajandu-mi umarul accidentat”, a scris Diana Belbiță pe Facebook. (Vezi aici Diana Belbiță, adevărul despre relația pe care o are cu Ernesto)