Diana Dumitrescu, mărturisiri despre sarcină: ”Nu ne-am bucurat până nu am făcut testul de sânge”

După ce a dezvăluit că este însărcinată, acum Diana Dumitrescu face dezvăluiri despre sarcina ei și despre momentul în care a aflat că va deveni pentru prima oară mămică.

În vârstă de 35 de ani, Diana Dumitrescu a dezvăluit în urmă cu opt zile că este însărcinată. Ea a publicat o fotografie în care își etala cu mândrie burtica de graviduță. Diana Dumitrescu a aflat marea veste în timp ce se afla într-un city-break. (CITEȘTE ȘI: DIANA DUMITRESCU ȘI-A CUMPĂRAT MAȘINĂ DE 80.000 DE EURO ȘI 2, 5 TONE, CU BANII PRIMIȚI LA NUNTĂ)

„Aveam stările de somnolenţă şi atât. Eram în city break când am făcut testul. Am văzut că nu se întâmplă ce se întâmplă lunar la fiecare femeie şi parcă nu voiam să-mi cumpăr un test de sarcină, dar ce să vezi… Am ieşit cu testul din baie şi m-am uitat aşa la el şi Alin m-a întrebat ce e. Nu ştiam… Să mă bucur, să nu mă bucur, să fie fals. Am mai făcut unul a doua zi dimineaţă şi ce să vezi?! Era la fel! Nu ne-am bucurat până nu am făcut testul de sânge şi testul beta hcg şi de abia după ce am primit confirmarea medicului ne-am bucurat”, a spus Diana Dumitrescu la „Răi Da Buni”.

Diana Dumitrescu și Alin Boroi s-au căsătorit anul trecut

Diana Dumitrescu (n.: 30 septembrie 1983 în Constanța) a devenit soția lui Alin Boroi în cadrul unei ceremonii care a avut loc în mare secret anul trecut. Vestea că au făcut nunta a fost dată de actriță pe 16 septembrie 2018. În toamna lui 2017, frumoasa vedetă a povestit în cadrul unui interviu cum a fost cerută în căsătorie: “Am fost cerută în căsătorie în iarnă. A căzut în genunchi şi mi-a zis: vrei să fii soţia mea? Am zis Da. Am fost foarte surprinsă. S-a întâmplat în ajun de Crăciun, când ne dădeam cadourile”. (VEZI ȘI: CINE A AJUTAT-O PE DIANA DUMITRESCU SĂ SCAPE DE DEPRESIE: ”AM AVUT MARE NOROC CU…”)

Diana Dumitrescu se află la a doua căsătorie. În trecut, actrița, care este cunoscută publicului din țara noastră grație telenovelelor în care a jucat de-a lungul timpului, a fost căsătorită cu Ion Ducu.