Cine a ajutat-o pe Diana Dumitrescu să scape de depresie: ”Am avut mare noroc cu…”

Diana Dumitrescu a mărturisit că a fost la un pas de depresie după ce a divorțat de Ducu Ion. Vedeta însă a avut mare noroc de o persoană care a ajutat-o să treacă cu bine peste perioada neagră.

Timp de doi ani au fost iubiți, iar patru ani au fost căsătoriți. În 2013 însă Diana Dumitrescu și Ducu Ion au decis să meargă pe drumuri separate după ce lucrurile s-au răcit iremediabil între cei doi. După divorț, actrița a fost o bună perioadă de timp debusolată, confuză și avea gânduri negre.

Diana Dumitrescu a fost la un pas de depresie însă a avut noroc de o persoană specială din viața ei care a ajutat-o să treacă peste momentele dificile.

”Am fost foarte aproape de depresie după divorț. Am avut mare noroc cu primul iubit pe care mi l-am făcut după ce am divorțat. A fost alături de mine și nu m-a lăsat să cad în prăpastia depresiei. Când te căsătorești – nu contează dacă e prima sau a doua oară, pentru că eu cred că este mereu la fel – îți imaginezi că este primul pas către a-ți construi o familie, un viitor, că vor veni copiii, că te vei muta într-o casă mai mare… Nu îți programezi ca peste doi ani să divorțezi. Când apare acest divorț, de fapt… când apare ruptura dintre oameni, e ca și cum ai construit un castel de nisip pe care vântul l-a spulberat”, a mărturisit Diana Dumitrescu pentru alistmagazine.ro.

Diana Dumitrescu s-a căsătorit cu Alin Boroi

În urmă cu două luni, Diana Dumitrescu și Alin Boroi și-au jurat credință veșnică, într-o ceremonie de vis care a avut loc în natură și care a fost una tradițional românească. Actrița a ales să poarte o rochie de mireasă foarte largă, un alt aspect demn de luat în seamă. Rochia lungă din dantelă,de culoarea fildeșului a fost completată de un voal lung spectaculos. Atât mirele, cât şi domnişoarele de onoare au purtat costume din portul tradiţional românesc. Însă… lucrurile nu s-au derulat chiar atât de firesc în ziua nunții lor!

„Nici eu nu știam că se va întâmpla, noi am avut o discuție la un moment dat când eu eram la filmări. Eu aveam multă treabă, nu-mi stătea gândul. Mi-a spus că a anulat vacanța și a spus că mergem la munte. În 20 de minute mi-am găsit rochia de mireasă. A fost haos pentru că a fost o nuntă în două zile și două nopți. Au fost 70 de persoane, doar familiile și prietenii apropiați. Nu e vorba de organizarea în sine, dar lucrurile trebuie să se întâmple într-un anumit ritm. Toate lucrurile pe care le-am avut la nuntă s-au întâmplat pur și simplu. Voiam o rochie simplă, largă și ușoară, m-am dus direct la creatorul care știam că face astfel de rochii. Alin a purtat o ie. Inelul îl aveam de doi ani, acum e verighetă. Am avut trei perechi de nași. N-a fost nici pe cadouri, nici pe plicuri. Am primit, dar nu am cerut.", a spus Diana Dumitrescu, la „Răi Da' Buni".