Diana Dumitrescu nu știa că se va mărita în urmă cu o săptămână? ”În 20 de minute mi-am găsit rochia de mireasă”

Diana Dumitrescu a dezvăluit cum s-a petrecut cel mai important eveniment din viața ei. Ei bine, vă vine să credeți sau nu, vedeta nici măcar nu știa că se va mărita!

În urmă cu o săptămână, Diana Dumitrescu și Alin Boroi și-au jurat credință veșnică, într-o ceremonie de vis care a avut loc în natură și care a fost una tradițional românească. Actrița a ales să poarte o rochie de mireasă foarte largă, un alt aspect demn de luat în seamă. Rochia lungă din dantelă,de culoarea fildeșului a fost completată de un voal lung spectaculos. Atât mirele, cât şi domnişoarele de onoare au purtat costume din portul tradiţional românesc. Însă… lucrurile nu s-au derulat chiar atât de firesc în ziua nunții lor! (CITEȘTE ȘI: SCANDAL MONSTRU ÎNTRE DIANA DUMITRESCU ȘI PROASPĂTUL EI SOȚ, ALIN BOROI! IMAGINI PAPARAZZI)

„Nici eu nu știam că se va întâmpla, noi am avut o discuție la un moment dat când eu eram la filmări. Eu aveam multă treabă, nu-mi stătea gândul. Mi-a spus că a anulat vacanța și a spus că mergem la munte. În 20 de minute mi-am găsit rochia de mireasă. A fost haos pentru că a fost o nuntă în două zile și două nopți. Au fost 70 de persoane, doar familiile și prietenii apropiați. Nu e vorba de organizarea în sine, dar lucrurile trebuie să se întâmple într-un anumit ritm. Toate lucrurile pe care le-am avut la nuntă s-au întâmplat pur și simplu. Voiam o rochie simplă, largă și ușoară, m-am dus direct la creatorul care știam că face astfel de rochii. Alin a purtat o ie. Inelul îl aveam de doi ani, acum e verighetă. Am avut trei perechi de nași. N-a fost nici pe cadouri, nici pe plicuri. Am primit, dar nu am cerut.”, a spus Diana Dumitrescu, la „Răi Da’ Buni”.

Diana Dumitrescu a declarat în ultima vreme că își dorește să devină gravidă

Actriţa îşi doreşte foarte mult să fie mamă şi nu este exclus ca Diana Dumitrescu să ne dea vestea cea mare cât de curând. La începutul anului, blondina a mărturisit sincer că își dorește nespus de tare să devină gravidă. Sarcina a fost una dintre dorințele arzătoare pe care le-a avut. (VEZI ȘI: DIANA DUMITRESCU, DESPRE DEPRESIE ȘI CĂSNICIA CU DUCU ION: “ÎNCEPUSEM SĂ FAC ATACURI DE PANICĂ…“)

„Ne dormim amândoi. Aşteptăm să vină barza. Aşteptăm amândoi să se întâmple. Îmi doresc atât de mult încât să nu devin o mamă obsedată. Nu o să exclud bonele. Ne iubim foarte mult. Cred că e sufletul meu pereche. Aş vrea să fie ultimul. E bărbatul perfect pentru mine. E bărbatul din viaţa mea care nu mi-a tăiat aripile în niciun fel”, mărtusirea Diana Dumitrescu.