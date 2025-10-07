Acasă » Știri » Diana Dumitrescu, schimbare radicală de look după ce s-a pocăit. Imagini cu vedeta din biserică

Diana Dumitrescu, schimbare radicală de look după ce s-a pocăit. Imagini cu vedeta din biserică

De: Alina Drăgan 07/10/2025 | 20:07
Diana Dumitrescu, schimbare radicală /Foto: Facebook
În ultima perioadă, Diana Dumitrescu a marcat o schimbare radicală. Vedeta s-a botezat în religia penticostală și a ales să își asume un nou drum, bazat pe credință și pe principii diferite de cele cu care era obișnuită până acum. Schimbarea se vede și la nivel de imagine, căci acum ținutele sexy de altă dată au fost înlocuite acum cu unele cu mult mai cuminți. Fanii abia au recunoscut-o.

Deși până nu de mult nu se considera o persoană religioasă, în ultima perioadă actrița și-a îndreptat atenția și către partea spirituală. Prin intermediul familiei soțului a ajuns la religia penticostală și treptat a fost convină să se alăture. Deși a fost crescută și botezată în religia ortodoxă recent a făcut schimbarea.

Diana Dumitrescu, schimbare radicală

În cadrul unui podcast recent, Diana Dumitrescu a vorbit despre noul parcurs pe care viața sa a luat-o. Aceasta a intrat treptat în contact cu comunitatea penticostală prin familia soțului său. Inițial, a privit totul mai degrabă ca pe o experiență nouă, însă treptat s-a apropiat de această formă de spiritualitate, fără să își dea seama. Așa că a luat decizia și s-a pocăit.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arăta. Eu am început sa merg la biserica penticostală pentru Alin. Mama lui și sora lui sunt pocăite, și bunica lui. Eu am mers la biserică prima oară pentru bunica lui, la începutul relației.

În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfant. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: Eu ma pocăiesc anul asta. Eu sunt o fiică a Domnului!”, spunea Diana Dumitrescu în cadrul podcastului moderat de Mihaela Moise.

Ei bine, deși a făcut public faptul că și-a schimbat religia, fanii nu au apucat să o vadă în această ipostază până acum. Recent, au apărut și primele imagini după schimbarea pe care Diana Dumitrescu a marcat-o. Într-un clip video postat în mediul online de Biserica Betel București, actrița apare ținând o cuvântare în fața credincioșilor, iar look-ul ei este total diferit.

Diana Dumitrescu, schimbare radicală /Foto: Captură YouTube

Imaginile au devenit imediat virale și mulți au fost surprinși să o vadă așa. Schimbarea Dianei Dumitrescu nu este doar una spirituală, actrița marcând și o schimbare de look. De la ținutele sexy cu care fanii erau obișnuiți, acum vedeta a schimbat imaginea de „fată rea”, cu una de „fată cuminte”.

De această dată, Diana Dumitrescu a ales o ținută simplă, formată dintr-o rochie roz lungă, ce nu lasă nimic la vedere. De asemenea, părul este coafat simplu, iar machiajul este unul extrem de discret. Mulți au fost surprinși de noua imagine a vedetei, total diferită de cea cu care a obișnuit publicul până acum.

×