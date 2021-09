Lumea artiștilor este plină de surprize! V-o prezentăm astăzi pe Diana Ioniță, una dintre cele mai frumoase cântărețe de muzică populară de la noi. Supranumită „artista cu ochii de smarald”, Diana întoarce toate privirile la evenimentele la care este prezentă și, cu siguranță, este admirată atât de bărbați, cât și de femei. CANCAN.RO a stat de vorbă cu frumoasa cântăreață și am aflat, în exclusivitate, cine este ea, totul despre carieră, dar și cum era să fie „agățată” de un mire, chiar la nunta la care cânta!

CANCAN.RO: Cine este, de fapt, Diana Ioniță? Ce le poți spune oamenilor despre tine?

Diana Ioniță: Cred că, la această întrebare, fiecare dintre noi caută răspunsul întreaga viață și nu știu dacă noi, oamenii, reușim să aflăm vreodată în totalitate o descriere corectă a noastră, ca oameni. Sunt un om simplu, cu calități și defecte, cu viața echilibrată și dezordonată câteodată. Sunt absolventă a două facultăți și un master, în prezent activând ca profesor în cadrul unui atelier personal de muzică, dar, înainte de toate, sunt interpretă de muzică populară și sunt originară din Buzău.

„Azi am luat-o pe nevastă-mea, azi o las”

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat vreodată să te caute vreun mire, după eveniment, sau să-ți facă avansuri?

Diana Ioniță: Deși este o situație total ciudată și amuzantă dintr-o anumită perspectivă , am trăit o experiență ce s-ar putea încadra într-un asemenea context în urmă cu câțiva ani, când un domn ginerică, în timpul evenimentului său, într-o pauză, a venit să–mi spună, citez «Astăzi am luat-o pe nevastă-mea, astăzi o las, dacă ieși cu mine la o cafea». Am considerat că emoțiile trăite de către dumnealui în acea seară i-au tulburat puțin gândirea și, totodată, că este o fire extrem de glumeață. Oamenii au diferite moduri de a-și arăta aprecierea, dar nu încerc să interpretez nimic, ci doar să iau complimentul ca atare.

CANCAN.RO: Toți artiștii au avut parte, în cariera lor, de un moment amuzant. Cu siguranță și tu ai unul!

Diana Ioniță: Unul pe care îl povestesc ori de câte ori sunt întrebată a avut loc în urmă cu 5 ani, de Revelion. Eu, de obicei, umblu cu jumătate de șifonier după mine, când plec spre un eveniment, ceea ce doamnele cu siguranță înțeleg! Fiind o noapte încărcată, atunci când am ajuns la locație, mi-am luat perechea de pantofi din portbagaj fară să mai verific dacă sunt pantofii potriviți. Am intrat în sală și am mers către domnul DJ, pentru a începe momentul. Între timp, am observat că toată lumea se uita către picioarele mele, dar m-am gândit că doar îmi admiră pantofii.

În scurt timp, am realizat că eu aveam un pantof roșu și unul negru în picioare iar acesta era motivul real pentru care toți se amuzau copios. Ce-am făcut? Mi-am continuat programul după care am mers și mi-am schimbat pantofii, din respect pentru invitați!

E frumoasă de pică, dar e căsătorită!

Pentru cei care o admiră pe Diana Ioniță avem o veste tristă: artista de muzică populară este căsătorită, așa că pretendenții își pot lua adio de la ea. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cântăreața a mai povestit despre proiectele sale, dar și despre familie.

„Sunt căsătorită cu un om minunat, cu care împart această pasiune pentru muzică și care mi-a devenit cel mai bun prieten. Atelierul muzical pe care îl coordonez poartă numele de «Ceata lui Ioniță» și este format dintr-o echipă de 35 de copii de toate vârstele. Sunt un om implicat în tot ceea ce fac, iar lucrurile de mântuială nu sunt pe gustul meu.

Această perioadă mai puțin plăcută din viața noastră m-a făcut să înțeleg multe aspecte pe care nu le vedeam atât de importante, precum cât de mult contează să îți faci timp și pentru tine și pentru oamenii dragi și totodată să înțelegeam că permanent trebuie să credem în noi și în puterea de a o lua de la capăt.

Nu există nu pot, există doar nu vreau! Mulțumesc tuturor celor care-mi scriu și celor care ascultă muzica mea. Anul acesta pentru mine a fost plin de reacții frumoase din partea publicului și pot spune că prezența lor atât virtuală, cât și fizică mă încarcă permanent cu pozitivitate și energie pentru ceea ce va urma”, a mai declarat Diana Ioniță.