Diana, o tânără în vârstă de 29 ani din Câmpia Turzii, ucisă într-un accident rutier. Lumea a ieșit în stradă pentru a cere să i se facă dreptate

Diana, o tânără mămică din Câmpia Turzii, a avut parte de un sfârșit tragic! A murit la 29 de ani într-un accident rutier. Vinovatul? Un tânăr de bani gata! Oamenii nu mai suportă situația și au ieșit în stradă pentru a se face dreptate!

Pe data de 21 februarie, Diana Crișan și-a găsit sfârșitul într-un accident groaznic, provocat de un tânăr de 19 ani, fiul unui om de afaceri influent din zonă. Șoferul, la volanul unui BMW X6, participa la o cursă ilegală și a pierdut controlul vehiculului, provocând o tragedie care a lăsat comunitatea în stare de șoc.

Locuitorii din Câmpia Turzii sunt furioși! Chiar dacă autoritățile au descris incidentul ca „o manevră de depășire”, martorii sunt convinși că acest lucru este departe de adevăr.

Ca urmare a acestui incident tragic, duminică seara, sute de localnici au ieșit în stradă cu pancarte prin intermediul cărora transmiteau mesaje cu pedeapsă severă pentru tânărul vinovat și aplicarea corectă a legii.

Pe grupurile de Facebook ale comunității din Câmpia Turzii, furia oamenilor este vizibilă. Mulți dintre ei se întreabă de ce nu au fost luate măsuri ferme împotriva tânărului, de ce nu a fost reținut și de ce autoritățile nu ar comunica mai mult despre ceea ce s-a întâmplat. Un martor ocular a declarat că vitezometrul era la 190 km/h.

Mulți dintre protestatari sunt de părere că acest accident nu este o excepție. Unii dintre ei spun că tânărul ar fi protejat pentru că provine dintr-o familie înstărită, iar alt șofer ar fi fost închis imediat.

„Dacă era alt șofer, era închis urgent. Având în vedere că este unul din beizadele, o să se încheie cazul cu vina mortului. Mai are timp de acum să facă și alte victime, doar e băiat de bani gata. Din câte am înțeles, s-a dat o lege prin care cei care provoacă un accident rutier, în urma căruia sunt victime (morți) sunt arestați pe loc, ăsta nu are nicio problemă. Are tata bani. Are toată Poliția din Câmpia Turzii la picioare. Doar tata e Sultanul”, a transmis un protestatar.