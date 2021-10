Diana Șoșoacă a provocat haos la morga Institutului “Marius Nasta”. “Asta e crimă! Vă depun plângere penală, doamnă Mahler!” De unde a pornit scandalul | VIDEO

Diana Șoșoacă a făcut, luni dimineața, mare scandal la morga Insitutului “Marius Nasta” din Capitală. Totodată, senatoarea a agresat verbal mai mulți angajați ai unității, dar și pe Beatrice Mahler, managerului spitalului.

Diana Șoșoacă s-a dus în zona unde funcționează morga, spunând că are de rezolvat o problemă legată de documentele pentru un cunoscut care a murit în spital. În momentul în care a văzut că angajații unității medicale băgau cadavrele celor decedați de coronavirus în saci de plastic, senatoarea a luat, pur și simplu, foc. Fără să stea pe gânduri, fosta membră AUR a transmis live, pe Facebook, întreaga scenă.

“De ce se bagă în saci de plastic acești oameni? Știți că noul protocol care a fost schimbat datorită intervențiilor mele ca senator spune că nu aveți dreptul să îi puneți în saci de plastic și că oamenii au dreptul la respectarea demnității și onoarei după moarte și aveți obligația să-i scoateți din sacii de plastic?”, a strigat, memulțumită, senatoarea.

Diana Șoșoacă, scandal la “Marius Nasta”. “Chemați Poliția, am martori și înregistrări”

Nici Beatrice Mahler, managerul Institutului “Marius Nasta”, nu a scăpat de furia senatoarei. Medicul a fost, de asemenea, agresat verbal de Diana Șoșoacă. Totodată, politiciana i-a amenințat pe angajații spitalului și pe cei de la morgă că va depune plângere penală contra lor.

“E spațiu public și aici se întâmplă crime. Asta este crimă! Sunt crime împotriva umanității, doamna Mahler! Vă depun plângere penală, doamna Mahler! Chemați Poliția, vreau să depun plângere împotriva tuturor! Se dă șpagă, nu toți sunt senatori, să intre! Și mie mi-a murit un prieten, era într-un container, am înregistrat! Am martori și am înregistrări, doamna Mahler! Pentru că eu totul am înregistrat. E înregistrat, doamnă, sunteți și dumneavoastră înregistrată!”, a mai strigat Diana Șoșoacă, în timp ce transmitea live pe Facebook.

