Dică, atac la jucători după 2-2 cu Viitorul: „Am făcut o primă repriză foarte proastă, cea mai proastă de când sunt eu aici!”

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB a digerat cu greu semieșecul formației sale în remiza, 2-2, înregistrată la Ovidiu contra Viitorului într-un meci disputat în runda a VI-a a play-off-ului Ligii I.

Tehnicianul „roș-albaștrilor” a pus rezultatul înregistrat pe seama jocului foarte slab prestat de elevii săi în prima repriză a confurntării, când pe lângă cele două goluri marcate, jucătorii Viitorului au ratat numeroase ocazii de a marca.

„Am făcut o primă repriză foarte proastă, cea mai proastă de când am venit eu la Steaua. Nu am reuşit să ieşim deloc din presingul lor. Am avut probleme mari pe faza defensivă, dar important este că am reuşit să schimbăm totul în repriza a doua. Am avut atitudine, am fost agresivi şi am reuşit să egalăm. Am avut un discurs mai dur la pauză, dar e bine că ne-am revenit în repriza a doua. Mă aştept la mai multe de la fiecare jucător, nu numai de la Denis Alibec. Fiecare jucător trebuie să dea totul în fiecare meci. Nu cred că este decisiv meciul cu CFR din etapa următoare, aşteptăm să vedem ce fac ei, mai ales că noi avem un program mai dificil. Toate echipele dau totul când joacă împotriva noastră” , a declarat Nicolae Dică la finalul confruntării cu Viitorul.

După această remiză, FCSB a rămas pe primul loc în play-off, cu 42 de puncte, la o distanță de trei puncte de CFR Cluj. Ardelenii au însă șansa de a egaala astăzi la puncte FCSB dacă se vor impune în Copou cu CSM Poli Iași.