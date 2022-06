Dieta cu scorțișoară | Slăbești până la 3 kilograme în 7 zile

Pentru că este folosită în deserturi și nu numai, scorțișoara poate face minuni atunci când vine vorba de accelerarea metabolismului. Iată cum te poate ajuta condimentul minune în lupta cu kilogramele în plus, dar și cu pofta necontrolată de mâncare!

Dacă ești la regim de slăbire, un vârf de linguriță de scorțișoară adăugat la unul dintre preparatele pe care le consumi zilnic în cadrul dietei accelerează arderea grăsimilor. În plus, scorțișoara reduce pofta de mâncare și oferă o senzație de sațietate pentru mai mult timp.

Dieta cu scorțișoară

Doza zilnică recomandată de scorţişoară este de 4 până la 6 grame pe zi.

jumătate de linguriţă după micul dejun;

jumătate de linguriţă după prânz;

jumătate de linguriţă după cină.

Dieta cu scorţişoară poate fi ideală, deoarece are efecte rapide şi cei care o vor urma, pot slăbi peste 3 kilograme în doar o săptămână. Dacă vei folosi în mod regulat scorţişoara în dieta ta, vei reuşi să reduci din greutatea ta 3,2 kilograme într-o săptămână.

Un studiu publicat în „Journal of the International Society of Sports Nutrition„ a arătat câteva informaţii semnificative despre reducerea grăsimii corporale în cazul pacienţilor pre-diabetici care au luat 500 mg pe zi (jumătate de linguriţă) de scorţişoară dizolvată în apă, timp de 12 săptămâni.

Dacă urmezi dieta cu scorţisoară, nu uita de activitatea fizică. Este indicat să faci mișcare de cel puțin 2-3 ori pe săptămână. Hidratarea corespunzătoare reprezintă un alt factor cheie pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în lupta cu kilogramele în plus.

Beneficiile scorțișoarei

reglează nivelul zahărului din sânge;

încetinește procesul de golire a stomacului după fiecare masă;

îmbunătățește memoria și sporește atenția;

diminuează tensiunile nervoase și vindecă migrenele;

ajută în lupta împotriva îmbătrânirii cauzate de stres și redă strălucirea pielii obosite;

este utilă în tratarea răcelilor, guturaiului și gripei;

protejează și calmează gâtul iritat.

CONTRAINDICAȚII: Deși conține o mulțime de beneficii, scorțișoara are și contraindicații. Persoanele care suferă de afecțiuni hepatice sau prezintă acest risc ar trebui să evite consumul regulat de scorțișoară, din cauza conținutului de cumarină.

Unii oameni s-au confruntat cu afte bucale de pe urma consumului unor cantități mari de scorțișoară, deoarece conține un compus chimic care poate declanșa o reacție alergică. Pe lângă afte, alte simptome pot fi: limba umflată, gingiile umflate, o senzație ca de mâncărime sau ca de arsură în gură și zone albe apărute în gură.

ATENȚIE! Scorțișoara poate fi consumată în cantități mici spre moderate, însă când când este depășită măsura, poate interacționa cu anumite medicamente.

Sursa foto: Pixabay.ro