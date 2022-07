Dieta secretă a Alinei Laufer. Iată cum a slăbit soția lui Ilan 12 kilograme

După ce a devenit mamă și a adus pe lume doi băieți minunați, Alina Laufer s-a confruntat cu co creștere în greutate destul de mare. Poftele din timpul sarcinii i-au pus bețe în roate, dar vedeta a descoperit cum să slăbească și să ajungă la silueta demnă de invidiat pe care o avea înainte.

Alina Laufer a dat naștere gemenilor pe care îi are alături de Ilan, iar pentru ea momentul a fost cu adevărat inedit. Din păcate, silueta sa a suferit o serie de modificări considerabile în acea perioadă, tocmai de aceea s-a văzut nevoită să apeleze la câteva trucuri pentru a scăpa de kilogramele în plus.

Alina Laufer a slăbit 12 kilograme

La mai bine de un an de când au devenit părinții gemenilor Nathaniel și Davina, Alina și Ilan Laufer au optat pentru un stil de viață mai sănătos, care i-a ajutat să scape de 12 kilograme. Cei doi se declară pe deplin mulțumiți, însă Alina recunoaște că în unele zile este nevoită să îndure foamea pentru a ajunge la silueta pe care și-o dorește.

Dieta celor doi soție este bazată pe supe, salate și rareori, carne la grătar, conform declarațiilor făcute de Alina Laufer. Aceasta susține că optează în momentul în care pregătește supă pentru carnea de pui de curte, pe care o obține de la mama sa, de obicei sau pentru pieptul de curcan. O oală de 20 de kilograme pare să le ajungă celor doi soți timp de o săptămână.

„Eu sunt la o cură de slăbire continuă de un an. Am dat 12 kilograme jos, nu mănânc nimic altceva decât supă și salate și din când în când un grătar. Fac o oală de supă pe săptămână, de 20 de kilograme, cam așa. Amândoi am slăbit câte 12 kilograme. Așa m-am chinuit să slăbesc și fac o foame… Dar rabd dacă vreau să arăt bine! Acum un an aveam 63 de kilograme, acum am 51!”, a dezvăluit Alina Laufer pentru ciao.ro.