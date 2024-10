Digi RCS-RDS, anunț de ultimă oră pentru abonați! Așa poți obține unul dintre cele mai performante telefoane Samsung

Toți clienții Digi România au parte de un motiv de bucurie! Compania a făcut un anunț important, care-i va bucura pe abonații săi. Aceștia pot obține ușor unul dintre cele mai performante telefoane mobile, marca Samsung, la un preț extrem de bun. Este un smartphone pe care mulți l-ar vrea, însă prețul lui în magazine ar fi destul de costisitor pentru unele buzunare. Așa că, Digi s-a gândit la o variantă și vine în sprijinul doritorilor!

Digi RCS-RDS vine cu o surpriză pentru abonații săi! Toți cei care voiau un telefon performant și nu aveau bani suficienți să-l cumpere, compania s-a gândit la o variantă care să le fie de ajutor. Aceștia își pot cumpăra un telefon nou, marca Samsung, în rate.

Este vorba despre un model destul de scump, pe care nu toată lumea își permite să-l achiziționeze cu banii jos. Samsung Galaxy Z Flip6 poate fi cumpărat de la Digi, dacă ai un avans de 2759 lei, cu 220 de lei pe lună, în 12 rate. O variantă mai bună nici că se putea!

“Cu Samsung Galaxy Z Flip6 ai design inovator și performanță de top! Vino cu numărul la DIGI și ai parte de portare excepțională! Cu tot cu noul Flip6 care poate fi al tău cu 220 lei/lună în 12 rate și avans 2759 lei”, au scris reprezentanții Digi România, pe pagina de Facebook.

Există totuși o condiție: trebuie să-ți portezi numărul de telefon la Digi! Atunci, poți beneficia de oferta lor și-ți poți lua telefonul mult dorit în rate. Compania de telecomunicații s-a gândit la această ofertă avantajoasă, pentru toți cei care vor un telefon bun și scump și nu-și permit să-l plătească integral.

Cât costă, de fapt, telefonul oferit în rate de Digi

Costul întreg al telefonului este de 5.399 de lei. Acest mobil are un display de 6.7 Inch Flex Amoled / 3.4 inch Amoled, cu o rezoluție de 1080 x 2640 px.

Are o memorie RAM de 12 GB, iar cea internă de 256 GB, tocmai bună să stochezi cât mai multe amintiri pe el. Pozele tale vor ieși perfecte, căci telefonul are camera principală cu o rezoluție de 50+12+10 mp, iar rezoluția camerei secundare este de 10 Mp.