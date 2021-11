Din ce face bani Carmen Mihaela, fosta soţie a lui Petrică Mîţu Stoian? Cu ce se ocupă şi ce legătură are cu Niculina Stoican

Carmen Mihaela, fosta soție a lui Petrică Mîțu Stoian, a atras atenția la înmormântarea artistului după ce nu s-a dezlipit de sicriul acestuia. Cu o prezență modestă și liniștită, femeia și-a plâns durerea în tăcere.

Totul, deși nu și-a dorit deloc să apară în presă și jurnaliștii s-o fotografieze, retrăgându-se pe ascuns la mormântul cântărețului.

Carmen Mihaela și Petrică Mîțu Stoian au fost căsătoriți 16 ani. Cei doi au pus capăt căsniciei în 2012, în condiții amiabile. De asemenea, toată lumea s-a mirat de ruptura celor doi, având în vedere că au relaționat mereu foarte frumos și exemplar pentru cei din jur.

Procesul a avut loc la Judecătoria Târgu Jiu, iar aceștia s-au înțeles de la început asupra bunurilor. De asemenea, fosta soție a interpretului de muzică populară și-a dorit doar să-i păstreze numele.

La momentul respectiv nu s-au știut prea mult despre despărțirea celor doi, însă artistul a ieșit și a vorbit pe post, câteva săptămâni mai târziu, despre separarea de soția lui.

Fosta parteneră a cântărețului lucrează la Ansamblul „Doina Gorjului’, mai exact la departamentul administrativ. Deși nu și-a dorit să apară la televizor, Mihaela Carmen a legat o prietenie destul de strânsă cu Niculina Stoican.

Despre cei doi, artista spune că aceștia au avut parte de o căsnicie impecabilă.

„Noi am rămas cu toții prieteni! Ei au divorțat pentru că așa au hotărât, iar ea trece prin niște momente așa cum trec și cei care n-au intrat în legătură cu el, dar cei care au trăit o viață alături de el. Și nu cred că acum, ea își dorește să facă vreo declarație.

Și ei erau în relații bune, au rămas amici, ca doi oameni normali care pot să-și dea „Bună ziua!’, indiferent de ce au hotărât. Nu am rămas doar eu amică, noi cu toții am fost și suntem în relații bune pentru că am împărțit și același loc de muncă la „Doina Gorjului’. Ei au rămas în relații bune și n-au existat niciodată conflicte. Că nu s-a făcut paradă cu asta, că nu s-a vorbit despre asta, nu are nicio legătură, dar relația lor a fost impecabilă’, a declarat Niculina Stoican pentru Cancan.ro.