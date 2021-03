Din ce face bani Carmen Șerban în pandemie: „Tot îl rugam pe bunul Dumnezeu să-mi dea și mie o idee să fac un ban”

Carmen Șerban este plină de surprize! Indiferent de greutățile cu care se confruntă, artista găsește de fiecare dată o modalitate prin care să iasă la liman. Astfel, pandemia de coronavirsul deși a afectat-o destul de mult din punct de vedere financiar, a făcut-o să găsească o altă sursă de venit.

Inițial, artista nu știa cum să iasă din impasul financiar provocat de criza de coronavirus, dar cu ajutorul lui Dumnezeu a găsit o soluție. La cererea publicului, Carmen Șerban a început să facă videodedicații pe gratis, însă apoi și-a dat seama că ar putea câștiga bani frumoși, dacă ar percepe o taxă.

„Aici muncesc, fac video dedicațiile personalizate. Toată lumea știe că noi, artiștii, am fost puternic loviți de pandemia asta și am rezistat eroic un an de zile. Nu ne-am plâns și nu ne plângem, dar tot îl rugam pe bunul Dumnezeu să-mi dea și mie o idee să fac un ban.

Sunt oameni care mă sună să le fac dedicații pentru cei dragi și am făcut câteva gratis, la început, și mi-am dat seama că petrec foarte mult timp scriind textul pe care-l vorbesc, apoi compunând versurile personalizate. Mi-am dat seama că sunt pe pierdere cu banii și timpul”, a declarat Carmen Șerban pentru Antena Stars.

Potrivit declarațiilor făcute de Carmen Șerban, aceasta a început să ia bani pe video dedicații, după ce un client i-a spus că-i va trimite bani din Anglia pentru acestea. Pentru acest serviciu, vedeta ia în jur de 50 de euro, 50 de lire sau 250 de lei.

„M-a sunat un sportiv din Anglia și de la el a pornit totul. Mi-a zis că vrea o video dedicație pentru iubita lui și că mă plătește. De acolo a plecat click-ul. Am stabilit un preț, de 50 de euro sau 50 de lire sau 250 de lei pentru o videodedicație. Oamenii se regăsesc, unii îmi spun poveștile vieții lor. (…) Nu iau bani mulți. Tai factură, încasez doar oficial, nu iau bani la negru”, a mai spus vedeta.

