Din păcate, s-a întâmplat. Anunțul morbid despre Zina Dumitrescu. Care a fost ultima ei dorință

Evoluția medicală a Zinei Dumitrescu, internată la un azil din Capitală, variază de la o zi la alta. Joi s-a simțit rău, iar de vineri creatoarea de modă refuză să mănânce! A slăbit și foarte mult. Chiar și în aceste condiții, refuză internarea, din simplul motiv pentru că nu vrea să moară la spital, ci la azil.

„Am chemat salvarea din aceleași motive ca și până acum. Zina nu s-a simțit bine, nu mai are chef de nimic, e foarte slăbită. A refuzat să meargă la spital și nu a vrut să audă de o eventuală internare”, a declarat Ion Cassian, directorul casei de bătrâni unde celebra creatoare de modă își are căminul de peste opt ani.

Cătălin Botezatu, marcat de starea de sănătate a Zinei Dumitrescu

De câteva săptămâni, doctorii îi fac periodic perfuzii Zinei Dumitrescu și i-au prescris vitamine. Ion Cassian deja a luat legătura cu cei de la cimitir să pregătească locul de veci, anunță libertatea.ro.

Cătălin Botezatu este unul dintre cei care se interesează constant de starea de sănătate a Zinei Dumitrescu. A vizitat-o în luna februarie și a mărturisit că l-a marcat situația în care se află aceasta. „E tragic ce i se întâmplă Mamei Zina! Nu știu ce să spun, pentru că, în cazul de față, cunoscând-o atât de bine, cuvintele sunt de prisos…”, a spus el.