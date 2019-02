Din păcate, s-a întâmplat. Corpul Zinei Dumitrescu a cedat

Zilele trecute, Zina Dumitrescu a ajuns de urgență la spital, după ce a avut stări de greață și nu putea mânca absolut deloc. Medicul Ioan Casian, directorul azilului unde stă de mai bine de șapte ani “doamna modei românești“ a declarat că a fost dusă la spitalul Elias, unde i s-au făcut toate analizele necesare.

Deși rezultatele au ieșit destul de bune, Zina Dumitrescu nu mai are deloc putere, se degradează pe zi ce trece, mai pe scurt, anii își spun cuvântul. “Nu își mai dorește să lupte pentru viața ei, nu mai vrea să depună nici un efort pentru a trăi. Nu se simte deloc bine, nu mai este în parametrii ei normali. Am fost zilele trecute cu ea și și-a făcut analizele și toate au ieșit destul de bune, nu a stat internată, dar anii își spun cuvântul. Vârsta vorbește de la sine, nu mai are deloc putere. Nu mai este ea! Nu mai are nici poftă de mâncare, se degradează pe zi ce trece, nu știu ce o să se întâmple cu ea, unde o să ajungem”, a declarat, pentru Click.ro, Ioan Casian.

Zina Dumitrescu, prima apariție TV după ce starea de sănătate s-a înrăutățit

În cadrul interviului, fosta creatoare de modă a mărturisit că nu are poftă de mâncare și că adoră cartofii prăjiți. Vezi AICI cum arăta Zina Dumitrescu în tinerețe.

“Cel mai mult îmi plac cartofii prăjiţi. Mănânc o farfurie plină! Dimineaţă sunt sendvişuri cu ceai, seara depinde ce vrei… (…). N-am poftă de mâncare, nu ştiu. O să mănânc forţat, până la urmă. Nu întotdeauna pofta de mâncare e legată de pofta de viaţă”, a spus Zina Dumitrescu în cadrul emisiunii “Agenția VIP”, prezentată de Cristi Brancu.