Dinozaurul cu nume de zeu dac descoperit în România: povestea incredibilă din Hațeg

De: Paul Hangerli 21/04/2026 | 07:20
Dinozaurul cu nume de zeu dac descoperit în România: povestea incredibilă din Hațeg
Zalmoxis, dinozaurul descoperit în Țara Hațegului, sursa- colaj CANCAN.RO

De cele mai multe ori, atunci când ne referim la dinozauri, ne închipuim Jurassic Park și cei de prin America, sau cel mult prin jungla amazoniană. Impactul filmului lui Steven Spielberg a fost covârșitor! Totuși, dinozaurii au fost prezenți și pe teritoriul României, iar unul dintre ei a primit chiar numele unicului zeu dac, Zalmoxe.

Descoperit inițial în 1902 de către baronul transilvănean Franz Nopcsa, Zalmoxes a fost pe atunci denumit Mochlodon robustum. Peste 100 de ani, o echipă de cercetători paleontologi de renume internațional l-au rebotezat cu un nume dac.

Cum a ajuns acest dinozaur pe teritoriul României?

Acum aproximativ 70 de milioane de ani, în Cretacicul târziu, Europa era total diferită de felul în care arată ea acum. Zona era fragmentată într-un arhipelag de insule, iar Hațegul era o insulă separată, total izolată.

Acest fapt a declanșat un fenomen interesant, numit ”nanism insular”. Din pricina izolării și a dimensiunilor mici a insulei Hațeg, viețuitoarele de aici s-au adaptat la condițiile de hrană, mai bine spus de foamete, și au rămas mici ca dimensiuni. Prădătorii mari lipsesc sau sunt puțini, în timp ce majoritatea speciilor au evoluat spre dimensiuni reduse.

Cum arăta dinozaurul nostru național?

Zalmoxes era un dinozaur ierbivor, de dimensiuni relativ mici în comparație cu alți dinozauri. Era biped, cu dimensiunea situată între 2-3 metri. Avea un cap mare, de formă triunghiulară, un gât scurt și compact, iar acesta prezenta un cioc ascuțit, adaptat pentru consumul de vegetație.

Dacă ne gândim la cromatică, în această privință cercetătorii ar trebui, mai degrabă, să lase frâu liber imaginației. Nu este clar dacă avea corpul acoperit cu pene, țepi sau solzi, cercetările neavând rezultate concludente.

Cine l-a denumit Zalmoxes și de ce?

În anul 2003, o echipă mixtă de cercetători a decis redenumirea dinozaurului ce era cunoscut până atunci sub numele de Mochlodon. Din echipă au făcut parte: Davin Weishampel – paleontolog american de la Universitatea John Hopkins, Coralia-Maria Jianu – paleontolg român expert în cercetări moderne asupra dinozaurilor, Zoltan Csiki – paleontolog și profesor la Universitatea din București – și David Bruce Norman – paleontolog britanic profesor la Universitatea Cambridge.

Alegerea numelui nu a fost întâmplătoare, echipa de paleontologi stabilind numele lui Zalmoxis din mai multe motive. Fosilele au fost descoperite în România, într-o zonă extrem de populată de daci. Un alt motiv este cel legat de simbolistica renașterii. Povestea mitologică dacică legată de Zalmoxis ne spune că zeul s-a retras într-o peșteră, dispare pentru o perioadă, crezându-se că a murit, apoi reapare – fiind considerat de atunci nemuritor. Cercetătorii au făcut o paralelă elegantă legată de fosilele care au fost îngropate milioane de ani, apoi au revenit la viață odată cu descoperirile științifice.

Unde poate fi văzut în 2026?

Un mulaj în mărime naturală poate fi văzut chiar în România în cadrul Geoparcului Dinozaurilor „Țara Hațegului”, mai exact la Casa Dinozaurilor Pitici din Sânpetru, comuna Sântămăria Orlea. Mulajul a a fost realizat de Brian Cooley, un renumit paleoartist ale cărui lucrări sunt expuse în Statele Unite, Canada sau Japonia. Paleoartistul a realizat această reconstrucție pro bono, Zamolxis Robustus costând în jur de 8.000 de euro.

În viitor, se intenționează înființarea unui Muzeu al Dinozaurilor din Țara Hațegului.

