După anunțul despărțirii de Ada, Dinu Maxer a fost surprins alături de o nouă femeie: ”Am reușit să o fur”

Nu a trecut mult timp de când Dinu Maxer și Ada au decis să meargă pe drumuri separate. Presiunea mediatică și-a spus cuvântul, motiv pentru care relația lor s-a încheiat brusc. În compania cărei femei a fost surprins fostul soț al Deei Maxer.

La scurt timp după ce au recunoscut oficial că formează un cuplu, Dinu Maxer și Ada au spus ”pas” și și-au văzut de viața lor, însă separat. Viața își urmează cursul, iar artistul are în continuare o viață activă, cel puțin din punct de vedere profesional. Fostul soț al Deei Maxer și-a onorat angajamentul de a fi prezent la Târgul de mirese din București, acolo unde, așa cum era de așteptat, a fost înconjurat de domnișoare.

Dinu Maxer, surprins alături de o cântăreață

Dinu Maxer a fost surprins în companiei unei femei celebre, însă, de data aceasta, totul s-a desfășurat la târgul de mirese din Capitală, într-un cadru cât se poate de oficial. Cea care a fost pe scenă alături de ele este chiar Bianca Rus. Artistul a fost invitat pentru a-și promova noua piesă, care s-a potrivit de minune cu evenimentul. Noua melodie se numește ”S-a furat mireasa”.

„La @targulmiresei ….S-a Furat Mireasa! 👠După prezentarea de rochii de mireasă semnată am reușit să fur o mireasă…pe @biancarusoficial. Clipul pe YouTube!!!”, a scris Dinu Maxer în mediul online.

Dinu Maxer și Ada nu au făcut față presiunii mediatice

După o relație de 18 ani alături de Deea Maxer, Dinu Maxer a crezut că și-a găsit fericirea alături de Ada, tânăra alături de care a fost surprins. Deși au recunoscut oficial că lucrează la formează unei relații, se pare că ”lanțul de iubire” s-a rupt mai repede decât s-ar fi așteptat oricine. Motivul care a stat la baza despărțirii a fost presiunea mediatică.

„Vreau să spun că acest val mediatic care m-a copleșit, informații eronate, comentarii răutăcioase, în care am fost acuzată că i-am fost amantă, m-au făcut să iau această decizie. Am decis că nu pot să îmi asum această lume în care ești expus mereu, iar în urmă cu două zile am luat hotărârea să nu ne mai continuăm întâlnirile. Vreau să specific că eu pe Dinu l-am cunoscut că fiind un bărbat singur, deja anunțase public divorțul, ne-am cunoscut într-un grup de prieteni comuni”, a declarat Ada în urmă cu ceva timp.

