Dinu Maxer rupe tăcerea după acuzațiile aduse de Deea! Ce crede, de fapt, despre noua relație a fostei sale soții: ”A căzut în capcană”

Telenovela Maxer continuă. Deși cei doi foști soți au avut un parcurs destul de liniar și au reușit să nu-și spele rufele prea mult în public, se pare că securea războiului este departe de a fi îngropată. După ce Deea Maxer a făcut o serie de declarații și a dat din casă, poate, mai mult decât trebuia, Dinu Maxer a simțit nevoia să contraatace. Într-un mod pașnic, din respect pentru mama copiilor lui, artistul a dat de înțeles că fosta lui soție ar fi fost victima unei capcane pusă de Cătălin Măruță.

Deea și Dinu Maxer și-au spus adio după 18 ani de relație, însă, abia acum, au ieșit la iveală detalii din interiorul familiei lor. Startul l-a dat Deea, hotărâtă să spună lucrurilor pe nume și să clarifice anumite zvonuri, însă, vorbele sale nu au rămas fără ecou, cel puțin pentru fostul ei soț.

Dinu Maxer, primele declarații după ce Deea Maxer a vorbit despre divorțul lor

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Deea Maxer a acceptat provocarea sosurilor picante, provocare despre care fostul ei soț crede că a cam pus-o în dificultate. Deși a încercat să fie cât mai rezervată în declarații, artista a avut un moment de sinceritate și a spus că motivele pentru care a avut loc despărțirea au fost nepotrivirea de caracter, lipsa calmității și incompatibilitatea. Totodată, ea a ținut să puncteze faptul că fostul ei partener afișa o imagine diferită în public, iar în intimitatea propriului cămin ar fi fost o persoană total diferită.

Dinu Maxer a decis să rămână la fel de diplomat și rezervat în declarații, însă este de părere că Deea ar fi căzut în capcana întrebărilor lui Cătălin Măruță.

„Ce să facem acum? Un live de acasă să vedeţi că e ordine? Dacă aveam o filmare pe săptămână, mă rădeam doar înainte de acea filmare. Atunci mă îngrijeam, cred că la asta se referea. A căzut în capcana întrebărilor, zic eu. A zis că nu mă iubesc suficient, a aprobat ce a zis Cătălin Măruţă. I-am zis că m-a deranjat ce a făcut, mi-a părut rău că un divorţ care părea curat a fost pătat… Dar nu vreau să cred că asta a fost scopul ei, a vrut să explice că relaţia cu noul iubit a început după divorţ. A vrut să spună nişte lucruri, dar a ieşit altceva”, a declarat Dinu Maxer, în cadrul unei emisiuni TV.

Un alt lucru pe care Dinu Maxer l-a resimțit din plin a fost momentul în care Deea a spus că nu a avut deschidere, ambiție, perseverență și chiar s-a plafonat, lucru, oarecum, confirmat și de el, însă. toate acestea ar fi fost o consecință a faptului că s-a pus pe locul al doilea, și-a luat rolul de tată mult prea în serios și s-a gândit doar la binele familiei lui.

„Ea mi-a zis că m-am plafonat, că nu mai am deschidere, ambiţie, perseverenţă. Acum, o să zic ceva ce o să îmi aducă critici: mi-am luat rolul de tată prea în serios! Am abandonat viaţa profesională într-un fel pentru copii… Intrasem într-o rutină, duceam copii la şcoală, la grădiniţă, mergeam la sală 2-3 ore. Am vrut să o ajut pe ea, să o ajut cu afacerea online. Am lăsat partea profesională deoparte”, a mai spus Dinu.

Concluzionând, artistul nu regretă nimic din ceea ce a făcut, iar dacă ar fi să o ia de la capăt ar proceda la fel. Ba mai mult de atât, chiar și acum, gândurile îi sunt îndreptate către copiii lui. Dinu a fost mai sincer ca niciodată și a declarat că este se bucură nespus de mult că Deea și-a găsit fericirea alături de alt bărbat, fericire care se râsfrânge și asupra celor mici.

„Eu nu o să spun nimic urât de ea, a fost prea frumos între noi. Viaţa pe care i-am oferit-o Deei a fost una frumoasă, dacă aş putea să întorc timpul înapoi aş proceda la fel. Nu regret nimic din ce s-a întâmplat! Sunt alt om, văd viaţa altfel, am o altă perspectivă asupra vieţii. Vreau să mai spun un lucru: mă bucur că există un el în viaţa ei pentru că o face fericită, iar fericirea ei se răsfrânge şi asupra copiilor”, a mărturisit Dinu Maxer.