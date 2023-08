Disensiuni între ispita Oana Monea și Marius Moise, la Insula Iubirii. A răbufnit la Antena 1: „Ce vrei? Să te caut când sunt camerele în altă parte?”

Au fost disensiuni la Antena 1, seara trecută, în emisiunea Insula Iubirii. Discuțiile aprinse s-au purtat între ispita Oana Monea și concurentul Marius Moise, în timpul dream date-ului. Ispita feminină, enervată de comportamentul tânărului de 35 de ani care a venit să își testeze relația în Thailanda, a răbufnit și a avut o reacție dură. După ce au servit cina, s-au retras în camera de hotel. Acolo, concurentul a încercat o nouă apropiere. Iată mai jos, în articol, ce dialog au purtat cei doi.

Concurenții de la Antena 1 au avut posibilitatea de a-și alege ispitele alături de care să petreacă un dream date. Timp de 24 de ore fac diverse activități împreună și discută. Însă, cele 24 de ore au adus disensiuni în anumite situații, aspect văzut în ediția care a rulat seara trecută, la Antena 1. De data aceasta, în prim-plan se află ispita Oana Monea și concurentul Marius Moise. Iar întregul dialog dur a pornit de la atitudinea pe care a avut-o concurentul față de ispita feminină.

Oana Monea și Marius Moise au petrecut 24 de ore, dar s-a lăsat cu „scântei”!

Ispita Oana Monea a explicat la testimonial ce s-a întâmplat în seara respectivă, de fapt. În timp ce se îndreptau spre camera de hotel, Marius Moise a încercat o apropiere, însă ispita feminină l-a refuzat. Pentru că nu mai erau camerele video în zona aceea, concurentul a încercat să o atingă pe ispită. Însă, odată ce a primit un refuz ferm din partea Oanei, iubitul Biancăi Giurcă și-a schimbat starea și comportamentul. Inițial, i-a spus că va dormi. Apoi, s-a ridicat din pat și a mers să își aprindă o țigară, afară. Atunci, ispita Oana a mers după el, pentru a afla de ce se comportă în acest fel. În urma discuției, Marius i-a spus Oanei că nu înțelege dacă ispita se simte sau nu atrasă de el.

„După cină am mers în cameră, dar pe scări, în drum spre camera noastră, el a încercat o apropiere, pentru că nu mai erau camerele acolo. Eu l-am refuzat, iar el s-a schimbat brusc, a devenit foarte trist, foarte îngândurat, nu mai avea dispoziție pentru nimic. A zis că se pune să doarmă, dar apoi a mers la țigară și eu am încercat să mă duc după el, să văd ce se întâmplă cu el. Mi-a spus că nu înțelege dacă el este atras de mine și dacă eu sunt atrasă de el, atunci de ce nu îi răspund la astfel de situații și de ce nu am rămas cu el acolo pe scări, unde nu erau camere, să nu știu”, a zis Oana Monea la testimonial.

De altfel, dialogul dintre ei a continut afară, pe terasă. Atunci, ispita Oana Monea a reacționat mai dur la adresa concurentului de la Antena 1, dorind să-l „pună la punct”.

„Mă acuzi că vreau să fac show, când eu…”, a zis concurentul ispitei. Oana Monea i-a răspuns imediat: „Gata! Ce te-a atins atât de tare chestia asta?”. Apoi, disensiunile au pornit între cei doi.

„Nu înțelegeam…Eu cred că am făcut doar ce am simțit”, a replicat Marius Moise.

Ispita Oana Monea a pus piciorul în prag: „Ce vrei? Să te caut când sunt camerele în altă parte?”

Ispita Oana Monea nu a mai suportat și a răbufnit, la Insula Iubirii. A avut o reacție dură la adresa concurentului și nu l-a „iertat” deloc.

„Îți mai explic o dată. În spatele camerelor încerci să mă atingi, să mă apuci, să nu știu ce. În fața camerelor îmi reproșezi că de ce nu vin eu la tine, să se vadă în fața camerelor că eu vin după tine. Asta spui. Se vede, tu îmi reproșezi. Ce vrei? Să te caut când sunt camerele în altă parte? Nu sunt dispusă, eu, aici, să stau, să faci tu ce simți tu, cum simți tu, în spatele camerelor. Dacă ești asumat, vino spre mine, în fața camerelor, și fă ce vrei să faci, nu după colț. De ce îmi reproșezi mie că nu fac chestii în fața camerelor?”, a răbufnit ispita.

La testimonial, Oana a mărturisit că lui Marius i-ar fi teamă de femeile care se impun: „Cred că i-am dat de înțeles faptul că nu sunt femeia potrivită pentru el, am fost un pic mai dură. Iar lui îi este teamă de latura asta a mea, de femeie puternică. Îi este teamă de femeile care au prea multe argumente”.

