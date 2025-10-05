Divorț-ȘOC în showbiz! Actrița și designerul și-au spus ADIO după 28 de ani de căsnicie

Divorț neașteptat în showbiz! Două celebrități au decis să meargă pe drumuri diferite după 28 de ani de căsnicie. Înainte de a anunța separarea, aceștia au scos la vânzare vila impresionantă în care au locuit. Află, în articol, toate detaliile!

Actrița Lori Loughlin și soțul ei, designerul Mossimo Giannulli, au decis să meargă pe drumuri separate după aproape trei decenii de căsătorie. Aceștia au împreună două fete – Olivia Jade și Isabela Rose Giannulli. Anunțul separării a fost făcut de reprezentanta vedetei, Elizabeth Much. Ea a transmis că cei doi nu au început încă procedurile legale, dar deja s-au mutat separat. De altfel, în luna februarie, cuplul a scos la vânzare vila din Hidden Hills, de 1.100 mp, pentru 16,5 milioane de dolari.

„Locuiesc separat și iau o pauză de la căsnicie. În acest moment nu există proceduri legale”, a transmis Elizabeth Much, avocata actriței Lori Loughlin.

Lori Loughlin și Mossimo Giannulli au trecut printr-o cumpănă

Lori Loughlin și Mossimo Giannulli cumpăraseră vila impresionantă în august 2020 cu 9,5 milioane de dolari. Cei doi au făcut achiziția la scurt timp după ce au trecut printr-o mare cumpănă. Mai exact, ei au fost implicați într-un scandal uriaș.

Actrița și designerul au fost acuzați că au plătit 500.000 de dolari pentru admiterea celor două fiice ale lor la Universitatea din California de Sud. Olivia Jade și Isabela Rose Giannulli au fost prezentate în mod fals ca sportive în echipa de canotaj, deși niciuna nu practică acest sport.

În mai 2020, Lori Loughlin și Mossimo Giannulli au pledat vinovați pentru fraudă electronică și prin corespondență, ajungând la închisoare. Actrița a primit o pedeapsă de două luni, iar soțul ei a fost condamnat la cinci luni.

Lori Loughlin și-a reluat activitatea după scandal, acceptând treptat mai multe proiecte, printre care When Hope Calls, Fall Into Winter sau A Christmas Blessing. În aprilie 2020, actrița a mărturisit cum a reușit să meargă mai departe.

„Nimeni nu e perfect, cu toții greșim. Întotdeauna am fost învățată să las lucrurile să treacă. Și cred că, pentru sănătatea ta, trebuie să renunți la negativitate. Viața e prea scurtă. Pentru mine, este vorba doar de perseverență. Ca actriță, aud foarte des ‘nu’. Așa că trebuie doar să fiu eu însămi, să perseverez și să nu las negativitatea să intre. Sfaturile mele sunt să mergi mereu înainte. Toată lumea are momente bune și momente grele. Asta e viața. Trebuie doar să te ridici. Nimeni nu a spus că viața va fi ușoară. Există frumusețe în viață, dar există și greutăți”, a spus Lori Loughlin, în primul interviu după scandal, pentru First for Women Magazine.

Citește și: Soprana ghinionistă în amor rupe tăcerea! Irina Baianț, adevărul despre relația cu fostul iubit stomatolog: „Am iertat și înșelatul”