Soprana ghinionistă în amor rupe tăcerea! Irina Baianț, adevărul despre relația cu fostul iubit stomatolog: „Am iertat și înșelatul”

De: Eliza Popescu 04/10/2025 | 14:17
Fosta iubită a lui Ștefan Stan și a lui Doru Todoruț de la Deepcentral nu prea are noroc în dragoste! Celebra soprană, care a stat la aceeași masă cu Vladimir Putin, s-a despărțit de doctorul stomatolog, iar vestea am dat-o noi, în premieră, în urmă cu ceva timp. Până acum, artista nu afăcut declarații în acest sens, dar CANCAN.RO a descusut-o de secrete! Burlăcița a oferit declarații exclusive despre eșecurile pe plan sentimental. Și dacă credeați că femeile frumoase nu sunt înșelate… Irina Baianț dovedește contrariul. Ba chiar a și trecut peste infidelitatea partenerului! Toate detaliile picante se află în rândurile de mai jos.

Irina Baianț este una dintre cele mai apreciate soprane din România. A cântat alături de Bocceli și Lara Fabian, a interpretat Imnul României pe Arena Națională, a participat la Eurovion în 2016 și…a cântat la ziua de naștere a lui Vladimir Putin. Acum că v-am făcut prezentarea pe larg, așa cum v-am menționat mai sus, a avut și două relații mediatizate: prima cu Ștefan Stan, când avea cam 22 de ani, iar a doua cu Doru Todoruț, solistul trupei Deepcentral. După eșecurile pe plan amoros cu ambii bărbați din lumea muzicală, Irina Baianț a schimbat registrul și s-a îndreptat către medicină. Mai exact, a început o relație cu stomatologul Alexandru Meroiu. Cei doi s-au iubit timp de doi ani, apoi CANCAN.RO a dezvăluit că și-au spus „adio” (CITEȘTE AICI). Soprana a făcut primele declarații despre ghinionul pe care îl are în dragoste!

Irina Baianț și fostul iubit stomatolog, Alex Meroiu/Foto: arhiva personală Alex

Irina Baianț, ghinionistă în amor

Frumoasa soprană a trăit o poveste de dragoste timp de doi ani cu medicul stomatolog Alexandru Meroiu, dar s-au despărțit în vara anului trecut. De atunci și până acum, artista nu a făcut declarații în acest sens. Ba mai mult, bărbatul a fost văzut, tot de către CANCAN.RO , în compania unei cunoscute vedete din România, mai exact, Lolrelai, pe aeroportul din Otopeni (VEZI AICI). Cei doi au fost filmați plecând, pe blat, într-o vacanță. Abia acum Irina Baianț a dat cărțile pe față despre relația cu stomatologul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO:

„Dacă îți dorești timp pentru iubire și este o prioritate, întotdeauna îți faci timp. Cei care spun că nu au timp de ceva…Nu e așa! Dacă nu e momentul, nu e momentul, dar când vine, cu siguranță îți faci timp. Nu cred că mai e nevoie de vreo confirmare (n.r. despre despărțirea de Alex Meroiu). Da, ne-am despărțit anul trcut. Fiecare și-a văzut mai departe de viață și lucrurile sunt în regulă”, a declarat Irina Baianț despre despărțire.

Irina Baianț și Alex Meroiu/ Foto:arhivă personală Alex

Cât despre gelozia bărbaților din viața ei, se pare că, deseori, meseria sa a fost „problema” în relații:

„Sunt foarte mulți oameni care văd în partea artistică că nu este o muncă extrem de importantă și că eu vreau alint sau că vreau să atrag atenția asupra mea, dar nu. Cel puțin, munca pe care eu o fac chiar e muncă. Din păcate, cred că un bărbat nu ar trebui să se simtă în vreun fel din cauza asta, nu ar trebui să existe o astfel de poziționare, sub nivelul femeii sau deasupra ei. Un bărbat ar trebui să aibă o viziune mult mai bine împământenită decât a unei femei și felicitări celor care găsesc așa ceva”, a mai spus soprana.

Irina Baianț a fost înșelată de iubit

Dacă credeați că femeile frumoase nu sunt trădate, Irina Baianț este una dintre victime. Soprana a povestit despre relația în care partenerul a „jucat la două capete”:

„Cine sunt eu ca să nu iert nimic? Am iertat foarte multe lucruri de-a lungul vieții mele. Când eram mai mică am iertat și înșelatul. Atunci eram la liceu, eram super îndrăgostită și am aflat că se vedea și cu o altă fată și am trecut peste. Bine…atât cât se poate numi înșelat la vârsta aceea. Deci am trecut și peste asta, cumva. Totuși, peste desconsiderație nu aș putea să trec. În general, desconsiderația față de muncă.”, a declarat Irina Baianț pentru CANCAN.RO

Irina Baiaț, declarații în premieră despre relațiile amoroase

Carevasăzică, ne reîntoarcem la problema meseriei. Cu siguranță, anumiți parteneri din viața artistei nu au fost de acord cu cariera sa. Totuși, vedeta nu și-a pierdut speranța în iubire și ne-a dezvăluit ce pretenții are de la bărbatul care va vrea să o cucerească:

„Nu mă mai gândesc cum ar trebui să fie un anumit bărbat. Am trecut de momentul în care să îmi doresc să fie într-un anumit fel. Sunt niște standarde, niște pretenții, dar îmbrățișez orice oportunitate. Nu îmi pun neapărat limite, dar într-adevăr, trebuie să fie ceva special care să îmi atragă atenția”, a adăugat artista.

