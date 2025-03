Divorțează sau nu Puya de Melinda?! Prima reacție a artistului: ”Eu cu nevastă-mea…”

Recent, pe social media au apărut speculații privind o posibilă despărțire între artistul Puya și soția sa, Melinda. După 14 ani de căsnicie și trei copii, informația că cei doi ar fi divorțat a stârnit numeroase reacții și dezbateri printre fani. Totuși, realitatea pare să fie cu totul alta. Iată ce declarații a făcut artistul!

Zvonurile au fost alimentate de lansarea unei noi piese a lui Puya, în colaborare cu Nicole Cherry, în care artistul a făcut referire la un moment dificil din căsnicia sa. Acest detaliu a fost suficient pentru ca unii să tragă concluzii pripite, generând un val de speculații și teorii. În plus, comentariile lăsate pe YouTube la noul său videoclip au fost interpretate greșit, sugerând că artistul ar fi confirmat indirect despărțirea de soția sa.

Lucrurile au escaladat rapid, iar speculațiile despre un posibil divorț s-au răspândit cu viteză. Însă, cei care au urmărit cu atenție videoclipul lansat de Puya au observat un detaliu esențial: Melinda apare alături de el în clip.

În ciuda speculațiilor, realitatea este că relația dintre Puya și Melinda nu s-a încheiat, iar artistul a fost nevoit să clarifice acest lucru. De-a lungul carierei sale, Puya nu a fost o prezență constantă în presa tabloidă, preferând să își păstreze viața personală departe de ochii curioșilor. Cu toate acestea, zvonurile recente l-au determinat să reacționeze, dorind să pună capăt dezinformării.

„Nici nu știu cum să încep. Vă spun sincer, nu știu cum să încep. Am văzut că au pornit niște știri pe net că eu cu nevastă-mea am divorțat. După 14 ani de căsătorie am divorțat. Ce dracu s-a întâmplat? Mă rog, am lansat piesa asta cu Nicole. Și… Ce-o fi zis? Am scris la un moment dat acolo pe YouTube că a fost făcută într-un moment dificil al căsniciei mele, dar lucruri care mă inspiră pe mine, că doar ce să mă inspire? Și zic, bă, așa o fi. Crezi tu, oamenii, că s-a întâmplat?

După aceea zic, bă, cât de nebun să fii să o bagi pe nevasta în clip după ce divorțezi, știi? Adică o bagi în clip ca să ce? Să mai scoți niște bani pe ultima 100 de metri sau care-i faza?

Adică, bă, n-aţi văzut că era femeia în clip acolo cu mine, juca împreună? Cum să ţi închipui că am divorţat? Mi se pare greu că trebuie să dau explicaţii la tâmpenile astea, dar… Bă, deja e un pic cam mult, aşa că… De-aia am şi făcut spectacolul ăsta pe 11 aprilie. Se numeşte Adevărul Gol Goluţ. ”, a spus Puya pe social media.